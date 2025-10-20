Après Dallas, Vancouver va affronter Dallas, puis Dallas et enfin Dallas

Dallaaaas, ton univers impitoyable.

34e et dernière journée de MLS, et dénouement heureux pour le FC Dallas, qui a arraché de peu ce dimanche sa qualification en play-off (1-2). Les Texans, bien aidés par un carton rouge infligé à l’Uruguayen Mathías Laborda dès la 11e minute dernier défenseur mal inspiré, ont joué un bloc bas qui a rendu stériles les 17 tirs et les 70 % de possession des coéquipiers de Thomas Müller. De quoi le rendre nostalgiques des équipes de bas de tableau en Bundesliga.

Les hommes d’Eric Quill ont donné le premier coup dès la 17e minute sur corner, grâce à une tête bien placée du défenseur Osaze Urhoghide. Dix minutes plus tard, le joueur le plus capé du Bayern Munich a pris le gardien de Dallas à contre-pied sur un penalty provoqué par Sabbi. Les Cowboys ont repris l’avantage dès la reprise, grâce à une frappe de Kaick (Da Silva Ferreira), pour ne plus le lâcher.

Controle C, controle V

La date n’a pas encore été définie, mais les deuxième et septième de la Conférence Ouest vont de nouveau se rencontrer pour le premier tour des play-off, où ils s’affronteront dans une série au meilleur de trois matchs. Au bout, Thomas Müller pourra soit continuer sa marche vers un second titre, soit anticiper sa retraite et devenir chroniqueur pour Magenta Sport et couvrir la Coupe du monde de la Mannschaft.

À ce qu’il paraît, l’arbitre trompe son assistant avec la VAR dans le prochain épisode : cliffhanger assuré.

