Thomas Müller n'est plus un One-Club Man

Un interprète d’espaces au pays des grands espaces, magnifique.

Les Whitecaps de Vancouver ont officialisé l’arrivée de Thomas Müller en MLS. L’Allemand s’est engagé avec la franchise canadienne jusqu’à la fin de la saison, plus une en option. « Lundi, on s’en ira de l’autre côté de la grande mare, » avait-il prévenu lors de sa vidéo de départ du Bayern. Avec une demi-finale de coupe du Canada et le championnat à jouer dès ce mois d’août, la légende plongera vite dans le grand bain.

Après 756 matches en Bavière et 131 piges avec la sélection, Thomas Müller découvre un nouveau pays et un club présidé par l’Allemand Axel Schuster, ancien directeur sportif de Schalke 04. Vancouver a débarqué en MLS en 2009… année des débuts en pro du champion du monde. Depuis, le club a remporté deux fois le championnat canadien. Thomas Müller aura même le luxe d’être associé à l’ancien Havrais Emmanuel Sabbi.

Va-t-il déménager avec ses canassons ?