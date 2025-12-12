Le Bayern Munich s’offre le stade d’un club historique local

Affaire conclue.

Le Bayern Munich est tombé d’accord ce vendredi avec la localité d’Unterhaching pour l’achat de son stade communal de 15 000 places. Située à une dizaine de kilomètres de Munich, la ville souhaitait vendre son complexe sportif, qui comprend également des terrains d’entraînement adjacents et un restaurant.

Le nouveau stade de l’équipe féminine du Bayern

Pensionnaire de quatrième division, le SpVgg Unterhaching occupait l’enceinte depuis son inauguration en 1992. Mais le prix de vente estimé à 7,5 millions d’euros était bien trop élevé pour le club local, qui n’a pas pu résister à la force économique du champion d’Allemagne –cette acquisition ne représente après tout qu’un demi-salaire annuel de Leon Goretzka.

Selon le quotidien local Münchner Wochenanzeiger, le Bayern souhaiterait en faire le nouveau stade de son équipe féminine. Celle-ci évoluait jusqu’ici sur le terrain du centre de formation, qui ne compte que 2 500 places.

Chez les supporters locaux, ça ne passe pas

Bien que le SpVgg Unterhaching continuera de louer le stade pour y disputer ses matchs, la nouvelle n’est pas bien passée auprès de ses supporters. Ces derniers craignent une perte d’identité et de sentiment d’appartenance au club si celui-ci ne devient qu’un locataire du géant voisin. « Notre stade est plus qu’un tas de béton et de gazon, c’est un morceau de la ville, entretenu et aimé par les gens qui vivent ici », écrivaient-ils dans un communiqué avant l’annonce officielle de la vente.

De quoi donner des idées à la mairie de Paris ?

