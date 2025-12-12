L’Angers SCO a un plan anti-nantais

De quoi inspirer les autres clubs de Ligue 1 au moment d’accueillir l’Olympique de Marseille.

Ce vendredi soir (20h45) l’Angers SCO accueille le FC Nantes pour lancer la 16e journée de Ligue 1 avec un petit derby de l’Ouest. Et pour éviter que les travées de Raymond-Kopa ne soient garnies d’un peu trop de supporters des Canaris qui profiteraient de la faible distance entre les deux villes (80 kilomètres), la direction angevine a trouvé une parade : taper au portefeuille.

L’Equipe rappelle ainsi que lors de la dernière opposition entre les deux clubs, en septembre 2024, le club noir et blanc avait décompté « entre 6000 et 7000 « 44 » (le département de la Loire-Atlantique) pour une affluence de 16 000 ». Pour éviter qu’un tel déséquilibre ne se répète, les abonnés et les fidèles de l’antre angevine bénéficient de tarifs préférentiels (11 euros pour les premiers, 16 euros pour les seconds) et peuvent acheter autant de billets qu’ils le souhaitent.

Résultat, les places restantes sont vendues à des tarifs bien plus élevés que la moyenne : 31 euros en arrière-but et 56 euros en latérale. « Ces prix sont dissuasifs mais assumés, et assez bien reçus malgré tout par nos supporters », affirme Jérôme Negroni, directeur-général du club.

Reste à espérer que le parcage ne soit pas trop en forme.

