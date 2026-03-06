S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • Quarts
  • Lyon-Lens (2-2, 4 TAB 5)

OL-Lens : Robin Risser soulagé d'avoir pu se rattraper sur les tirs au but

SW
4 Réactions
OL-Lens : Robin Risser soulagé d'avoir pu se rattraper sur les tirs au but

Il les a chicotés in extremis. Si le RC Lens a éliminé l’Olympique lyonnais en quarts de finale de Coupe de France aux tirs au but ce jeudi soir (2-2, 4 TAB 5), il le doit un peu, mais pas trop, à son portier Robin Risser. En effet, le gardien de 21 ans a commis quelques erreurs qui ont coûté une petite frayeur aux Artésiens, les Gones revenant ainsi au score. Aux pénos, le grand gaillard a pu enfiler le costume du héros, empêchant le cuir de se loger dans ses filets, pourtant pas trop mal placé par Moussa Niakhaté.

« Je pense que je ne fais pas ce qu’il faut sur le dernier but, je finis ce match avec de la frustration, admet le bonhomme au dégradé parfait. Les penaltys, c’est quelque chose que j’aime beaucoup, j’ai demandé à mes joueurs de faire la différence sur leur tir à eux, et que moi j’allais faire la différence sur les penaltys. Je suis content d’avoir pu aider l’équipe pour passer au tour suivant. »

La Coupe de France pour les 120 ans du club

Pardonné pour ses boulettes, Risser admet que remporter la doyenne des compétitions serait un beau cadeau pour les 120 ans du RC Lens, qui ne l’a jamais gagnée. « 120 ans, c’est une année spéciale, c’est un club spécial, et je pense que ses supporters sont spéciaux méritent qu’on aille chercher cette coupe. Il reste encore deux marches à franchir, ce ne sera pas une mince affaire. […] Mais il faut d’abord se concentrer sur le championnat car on a de belles choses à faire avant de penser à la Coupe de France. »

Supervisé par Franck Raviot (entraîneur des gardiens de l’équipe de France) face à l’AS Monaco samedi dernier, l’ancien du Red Star a préféré jouer la carte de l’humilité en remerciant la direction pour la confiance accordée et sur « les grandes émotions  » à vivre avec le RCL plutôt que sur la possibilité d’une première convocation de Didier Deschamps.

Au charbon, toujours.

L’OL méritait plus la qualification que Lens, selon Paulo Fonseca

SW

À lire aussi
Logo de l'équipe Olympique lyonnais
Les tops et les flops de Lyon-Lens
  • Coupe de France
  • Quarts
  • Lyon-Lens (2-2, 4 TAB 5)
Les tops et les flops de Lyon-Lens

Les tops et les flops de Lyon-Lens

Les tops et les flops de Lyon-Lens
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Logo de l'équipe Olympique lyonnais
Lens fauche les rêves lyonnais
  • Coupe de France
  • Quarts
  • Lyon-Lens (2-2, 4 TAB 5)
Lens fauche les rêves lyonnais

Lens fauche les rêves lyonnais

Lens fauche les rêves lyonnais
22
Revivez Lyon-Lens (2-2)
  • Coupe de France
  • Quarts
  • OL-Lens
Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Lyon-Lens (2-2)
Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.