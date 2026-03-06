OL-Lens : Robin Risser soulagé d'avoir pu se rattraper sur les tirs au but

Il les a chicotés in extremis. Si le RC Lens a éliminé l’Olympique lyonnais en quarts de finale de Coupe de France aux tirs au but ce jeudi soir (2-2, 4 TAB 5), il le doit un peu, mais pas trop, à son portier Robin Risser. En effet, le gardien de 21 ans a commis quelques erreurs qui ont coûté une petite frayeur aux Artésiens, les Gones revenant ainsi au score. Aux pénos, le grand gaillard a pu enfiler le costume du héros, empêchant le cuir de se loger dans ses filets, pourtant pas trop mal placé par Moussa Niakhaté.

« Je pense que je ne fais pas ce qu’il faut sur le dernier but, je finis ce match avec de la frustration, admet le bonhomme au dégradé parfait. Les penaltys, c’est quelque chose que j’aime beaucoup, j’ai demandé à mes joueurs de faire la différence sur leur tir à eux, et que moi j’allais faire la différence sur les penaltys. Je suis content d’avoir pu aider l’équipe pour passer au tour suivant. »

[📺LIVE] 🏆 #CoupeDeFrance 🎙️ Robin Risser : "120 ans, c'est une année spéciale, c'est un club spécial." 👏 Lens se qualifie en demi-finale !#OLRCL pic.twitter.com/c0kiX5KwVb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 5, 2026

La Coupe de France pour les 120 ans du club

Pardonné pour ses boulettes, Risser admet que remporter la doyenne des compétitions serait un beau cadeau pour les 120 ans du RC Lens, qui ne l’a jamais gagnée. « 120 ans, c’est une année spéciale, c’est un club spécial, et je pense que ses supporters sont spéciaux méritent qu’on aille chercher cette coupe. Il reste encore deux marches à franchir, ce ne sera pas une mince affaire. […] Mais il faut d’abord se concentrer sur le championnat car on a de belles choses à faire avant de penser à la Coupe de France. »

Supervisé par Franck Raviot (entraîneur des gardiens de l’équipe de France) face à l’AS Monaco samedi dernier, l’ancien du Red Star a préféré jouer la carte de l’humilité en remerciant la direction pour la confiance accordée et sur « les grandes émotions » à vivre avec le RCL plutôt que sur la possibilité d’une première convocation de Didier Deschamps.

Au charbon, toujours.

