  Coupe de France
  Quarts
  Lyon-Lens (2-2, 4 TAB 5)

Pierre Sage était complètement rincé après la qualif’

À croire qu’il a cavalé comme Florian Thauvin. Après avoir éliminé son ancien club, l’Olympique lyonnais, en quarts de finale de Coupe de France (2-2, 4 TAB 5), Pierre Sage s’est avoué claqué, le sourire aux lèvres. Faut se le dire : la rencontre n’a pas été des plus reposantes. Le RC Lens menait au score avant de se faire reprendre par le feu follet Rémi Himbert et ses copains.

« J’suis cuit, j’suis mort, confesse le Lyonnais de naissance en riant. Franchement, au vu du scénario quand on a encaissé le deuxième but, je me suis inventé une éventuelle sortie de but histoire d’avoir un peu d’espoir, mais elle n’était pas présente. Je n’attendais qu’une chose : c’était qu’il siffle la fin, car ça ne sentait pas très bon. Malgré tout, il fallait donner beaucoup de confiance aux joueurs, je leur ai répété dix fois qu’on allait gagner.  »

Pierre Sage, maître des émotions

Le terme « chicoter », on ne l’aura jamais autant entendu que cette année. Et pour cause, les hommes de Sage remuent avec lucidité leurs adversaires les uns après les autres. La séance de tirs au but face à l’OL le montre bien, puisque les Sang et Or en ont collé cinq sans broncher. « Il y avait un double sentiment, explique le tacticien du Racing. Pour certains, il y avait presque un sentiment de détresse, d’autres étaient complètement énervés. C’est là où il faut à la fois réactiver et mettre un peu de calme à l’inverse parce qu’un penalty, ça se joue en quelques secondes. »

S.O.S. de Lensois en détresse ? Un tube qui ne passe pas trop du côté du Groupama Stadium.

OL-Lens : Robin Risser soulagé d'avoir pu se rattraper sur les tirs au but

