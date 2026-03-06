Manchester United annonce une hausse des tarifs de ses abonnements

Passage à la caisse ! Comme l’a annoncé Manchester United ce vendredi, les détenteurs d’abonnements chez les Red Devils devront payer 5 % de plus à partir de la saison 2026-2027.

Le club souligne que cette hausse des prix serait nécessaire pour investir dans l’équipe et dans les infrastructures sportives afin de permettre au recordman anglais de retrouver sa place parmi l’élite du football européen. Le club affirme également devoir gérer ses finances de manière durable et être touché par « l’inflation et la hausse des coûts ».

Les dirigeants mancuniens font passer la pilule

Dans le même temps, le club tente d’apaiser ses supporters en rappelant que l’augmentation ne représenterait, pour un abonné moyen, qu’un peu plus de deux livres par match. L’abonnement adulte le moins cher coûtera ainsi 646 livres à partir de la saison prochaine — soit, comme le souligne volontiers le club en le ramenant aux 19 matchs de championnat, environ 34 livres par rencontre.

Il faut bien amortir les 75 millions d’euros de Benjamin Šeško.

