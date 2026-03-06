S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Un groupe de supporters marseillais vide son sac

EA
2 Réactions
Un groupe de supporters marseillais vide son sac

« Ça suffit ! » La Vieille Garde, historique groupe de supporters de l’Olympique de Marseille, craque. Après la défaite en Coupe de France face à Toulouse (2-2, 3 tab 4), la crise marseillaise s’intensifie.

« Aujourd’hui, la colère des amoureux de l’OM n’est plus contenue, celle de ceux qui vivent pour ce club depuis toujours, qui portent ce maillot avec fierté et qui transmettent cette passion à leurs enfants. Car la fierté a laissé place à la honte. Depuis 2010, aucun titre majeur. Quinze ans de promesses trahies, de désillusions et d’humiliations. Quinze ans à regarder l’Olympique de Marseille s’enfoncer pendant que d’autres clubs construisent, progressent et gagnent », expriment ces supporters, ayant certainement rêvé d’une Coupe de France cette année, le PSG étant éliminé.

Les supporters attendent plus de la part des dirigeants et la fin des paroles en l’air. « Le propriétaire ne peut plus continuer à s’entourer d’opportunistes et de marchands d’illusions qui vivent de l’OM sans jamais le faire grandir. Fini les discours, agissez ! […] L’OM appartient à son peuple. Et un peuple qu’on méprise finit toujours par se faire entendre », grogne La Vieille Garde.

Vivement le prochain match au Vélodrome

Igor Paixão fait une confidence sur son but contre Toulouse

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.