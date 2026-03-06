Un groupe de supporters marseillais vide son sac

« Ça suffit ! » La Vieille Garde, historique groupe de supporters de l’Olympique de Marseille, craque. Après la défaite en Coupe de France face à Toulouse (2-2, 3 tab 4), la crise marseillaise s’intensifie.

« Aujourd’hui, la colère des amoureux de l’OM n’est plus contenue, celle de ceux qui vivent pour ce club depuis toujours, qui portent ce maillot avec fierté et qui transmettent cette passion à leurs enfants. Car la fierté a laissé place à la honte. Depuis 2010, aucun titre majeur. Quinze ans de promesses trahies, de désillusions et d’humiliations. Quinze ans à regarder l’Olympique de Marseille s’enfoncer pendant que d’autres clubs construisent, progressent et gagnent », expriment ces supporters, ayant certainement rêvé d’une Coupe de France cette année, le PSG étant éliminé.

Les supporters attendent plus de la part des dirigeants et la fin des paroles en l’air. « Le propriétaire ne peut plus continuer à s’entourer d’opportunistes et de marchands d’illusions qui vivent de l’OM sans jamais le faire grandir. Fini les discours, agissez ! […] L’OM appartient à son peuple. Et un peuple qu’on méprise finit toujours par se faire entendre », grogne La Vieille Garde.

