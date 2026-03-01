S’abonner au mag
  • Tchéquie

Petr Čech, l'homme qui trouve le hockey sur glace aussi passionnant que la Premier League

Petr Čech, l'homme qui trouve le hockey sur glace aussi passionnant que la Premier League

Čech à n’y rien comprendre. Petr Čech a troqué les crampons pour les patins, et le pire, c’est qu’il aime ça. L’ancien gardien de Rennes et de Chelsea évolue actuellement chez les Haringey Huskies, équipe londonienne de quatrième division. Il a raconté sa passion pour les casques et les palets envoyés à 150 km/h au Telegraph.

Il jouait déjà au hockey à Arsenal

« Je joue au hockey sur glace et je trouve cela aussi passionnant que la Premier League », pose d’emblée le Tchèque de 43 ans, qui raconte avoir eu comme héros d’enfance un certain Dominik Hasek, gardien de but de hockey. « Ma famille n’avait pas les moyens de m’acheter un équipement de hockey, alors mon père m’a emmené au football, » se souvient le gars de Plzen.

« À cette époque, j’étais gardien de but professionnel depuis 15 ans et je cherchais toujours à faire des choses différentes pour rompre la routine, raconte-il. Nous avions l’habitude de jouer au badminton et à toutes sortes de sports différents, alors j’ai dit que je voulais faire du hockey sur glace. C’est un excellent entraînement : vos jambes travaillent à fond, cela demande beaucoup de coordination œil-main et de précision. Nous l’avons donc intégré au programme. » L’ancien d’Arsenal raconte avoir repris la pratique du hockey lorsqu’il était chez les Gunners. Ce n’est qu’à sa retraite, après la saison 2018-2019, qu’il a foulé les patinoires en matchs officiels.

Sinon, côté business, l’homme le plus capé de la Tchéquie a créé des boites de conseil, d’organisation d’événements sportifs, et prépare un mémoire sur la durabilité de la Ligue des champions.

Bref, ça glisse chez Petr !

Après les bombardements, l’Iran penserait à se retirer du Mondial 2026

