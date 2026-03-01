S’abonner au mag
  • Portugal
  • Benfica

Mourinho à propos de Prestianni : «s'il est effectivement coupable, c'est fini entre nous»

UL
6 Réactions
Mourinho à propos de Prestianni : «s'il est effectivement coupable, c'est fini entre nous»

Le Mou sort du bois. La veille d’une rencontre cruciale de Liga contre Gil Vicente, José Mourinho a pris la parole en conférence de presse, et est revenu sur l’affaire Vinicius-Prestianni. Alors que Benfica a publié des messages de soutien à son joueur, qui se serait caché derrière l’homophobie pour clamer qu’il n’était pas raciste, l’entraîneur a été plus clair.

Il a d’abord rappelé la nuance et rappelé la présomption d’innocence – « Je ne veux porter ni le maillot blanc du Real Madrid ni le maillot rouge du Benfica », mais n’a pas du tout défendu son joueur. « S’il est effectivement coupable, je ne le regarderai plus jamais de la même façon et c’est fini entre nous », a tranché le Mou dans des propos rapportés par Marca. Avant d’ajouter : « S’il est prouvé que mon joueur n’a pas respecté ces principes, qui sont les miens et ceux du Benfica, sa carrière avec moi est terminée. » L’UEFA a ouvert une enquête.

C’est clair.

Benfica prend des mesures fortes contre le racisme dans son stade

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
127
44

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.