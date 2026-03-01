À Singapour, un gardien marque à la dernière seconde et évite la 1ère défaite de la saison de son équipe

Quand on pense à Singapour, on pense plutôt gratte-ciel, paradis fiscal et Formule 1 que football. On oublie vite que Tottenham a fait une pré-saison là-bas, ou que l’équipe de France Espoirs de Willy Sagnol, Samuel Umtiti et Florian Thauvin étaient partis en ballade là-bas en 2014 (6-0 au final). Ce n’est pas grave du tout.

Ce qui est plus grave, c’est d’être passé à côté du but du week-end. Albirex Nigata et Lion City, le troisième contre le premier, se disputaient une belle partie animée, avec des buts (le penalty d’Anderson Lopes vaut le coup d’oeil) et des rebondissements. On joue la huitième minute du temps additionnel, les locaux mènent 3-2, lorsque Ivan Susak surgit sur un corner.

Former Slaven Belupo goalkeeper Ivan Sušak scored an equaliser in the final moments of the match to make it 3–3 against Albirex Niigata. His side, Lion City Sailors, remain unbeaten following today’s result.pic.twitter.com/d8KPFRtGRq — TheCroatian (@TheCroatian_) February 28, 2026

Le gardien croate du Lion City catapulte une volée du gauche et permet aux siens d’égaliser. Mieux : avec ce point du nul, le Lion City reste invaincu dans cette saison de Premier League singapourienne.

Trubine fait des p’tits.

