À Singapour, un gardien marque à la dernière seconde et évite la 1ère défaite de la saison de son équipe

À Singapour, un gardien marque à la dernière seconde et évite la 1ère défaite de la saison de son équipe

Quand on pense à Singapour, on pense plutôt gratte-ciel, paradis fiscal et Formule 1 que football. On oublie vite que Tottenham a fait une pré-saison là-bas, ou que l’équipe de France Espoirs de Willy Sagnol, Samuel Umtiti et Florian Thauvin étaient partis en ballade là-bas en 2014 (6-0 au final). Ce n’est pas grave du tout.

Ce qui est plus grave, c’est d’être passé à côté du but du week-end. Albirex Nigata et Lion City, le troisième contre le premier, se disputaient une belle partie animée, avec des buts (le penalty d’Anderson Lopes vaut le coup d’oeil) et des rebondissements. On joue la huitième minute du temps additionnel, les locaux mènent 3-2, lorsque Ivan Susak surgit sur un corner.

Le gardien croate du Lion City catapulte une volée du gauche et permet aux siens d’égaliser. Mieux : avec ce point du nul, le Lion City reste invaincu dans cette saison de Premier League singapourienne.

@degaine.so Ça se ressemble à quoi un maillot de D1 singapourienne ? Vincent nous montre ça ! #maillot #footballshirt #football #singapour #travel #footballtiktok ♬ son original - Dégaine

Trubine fait des p’tits.

Comment ce joueur français est devenu une star du foot à Singapour

