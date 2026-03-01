Les clubs de Premier League mécontents de la sortie du rapport de l'UEFA

Mauvaise gestion oui, mais chut. Plusieurs clubs anglais, cités dans le rapport de l’UEFA présenté jeudi par son directeur exécutif, Andrea Traverso, lors du sommet « Business of Football » organisé par le Financial Times, sont mécontents de ne pas avoir été informé de la publication du rapport selon The Guardian.

Chelsea, Aston Villa et Tottenham épinglés

Dans ce rapport, l’UEFA a notamment pointé la perte record avant impôts de 355 millions de livres sterling enregistrée par Chelsea la saison dernière, tout comme Tottenham et Aston Villa qui ont subi des pertes également importantes. Une divulgation d’informations qui a agité les débats entre les représentants de la Premier League lors du tirage au sort de la Ligue des champions vendredi à Nyon et l’UEFA qui aurait manqué à son devoir d’information.

Une réalité qui a particulièrement chagriné Chelsea, qui n’avait pas prévu de publier ses comptes 2024-2025 avant la fin du mois de mars. Le club londonien ne conteste pas la perte de 355 millions de livres sterling, basée sur les informations fournies à l’UEFA, mais insiste sur le fait que ce chiffre ne reflète pas la réalité économique du club selon le média anglais. Déjà sanctionnés d’une amende 27 millions de livres sterling par l’UEFA pour avoir enfreint ses restrictions en matière de dépenses, les Blues pourraient de nouveau subir les foudres de l’instance du football européen si les pertes substantielles autorisées dans l’accord conclu avec l’UEFA l’été dernier ne sont pas conformes au « déficit prévu dans le plan d’affaires ».

Money, money, money.

