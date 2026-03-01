Quel capitaine pour l’OM de Habib Beye ?

Alors que Leonardo Balerdi a été fragilisé sous Roberto De Zerbi, Habib Beye a laissé planer le doute sur le choix de son capitaine. Pour savoir à qui confier cette lourde responsabilité, l’entraîneur de l’OM a quelques pistes.

→ Pierre-Emile Højbjerg

Habib Beye le concède lui-même : il ne peut pas changer le jeu marseillais du jour au lendemain. Il doit donc tirer sur la corde mentale. Pour cela, nommer un nouveau capitaine peut servir de déclic à pas cher : l’opération ne prend pas beaucoup de temps, est très symbolique et permet de croire à un changement rapide. Et à ce petit jeu-là, il n’y a pas beaucoup de prétendants : Geronimo Rulli est trop loin sur le terrain, Nayef Aguerd vient d’arriver, Pierre-Emerick Aubameyang est trop ancien pour faire des allers-retours et discuter avec l’arbitre…

Il ne reste donc à Habib Beye que le Danois, 30 ans, déjà porteur du brassard à neuf reprises cette saison. « Il y a beaucoup de leaders, a décrit le coach en conférence de presse ce samedi. L’idée n’est pas de déconstruire ce qui a été mis en place. Le leadership doit être incarné. Surtout dans un club comme le nôtre. Il doit rayonner sur les autres. » C’est vrai qu’ailleurs, un capitaine est surtout là pour faire de la figuration.

→ Benoît Payan

« Les Marseillais ont élu une équipe, aujourd’hui cette équipe fait le choix de changer de capitaine, mais c’est la même équipe qui est au travail. » Ces propos n’émanent ni de Medhi Benatia, ni de Frank McCourt, ni de Pablo Longoria, mais de Benoît Payan. Le maire de Marseille depuis décembre 2020 s’y connaît en football. Il va voir les matchs au Vélodrome ET il a accordé un entretien à So Foot. Il gueule contre l’arbitre, il gueule contre Pernod Ricard quand la marque annonce un partenariat avec le PSG. Et puis, l’édile est arrivé à l’intersaison, sans avoir remporté les élections municipales. Il s’y connaît donc en mouvements tardifs.

Et si c’était lui le joueur le plus attachant du foot français ? ➡️ retrouvez notre méga entretien de 12 pages avec Florian Thauvin dans le nouveau numéro de So Foot, en kiosque le 6 novembre. pic.twitter.com/k3lrxETQhC — SO FOOT (@sofoot) November 4, 2025

→ Pape Gueye

Champion d’Afrique, joueur à fort potentiel, frappe de mule capable de soulever le Vélodrome, voici le joueur parfait. Problème : Pablo Longoria a joué à Football Manager avec lui. Illiman Ndiaye alors ? Mince. Et Ismaïla Sarr ? Non plus…

→ Leonardo Balerdi

Une grosse concurrence, des boulettes, une nervosité lors des gros matchs, un mulet et des blessures, pourquoi changer une équipe qui ne gagne pas beaucoup ?

→ Sauveur Cristofini

Qui dit brassard dit brasse (coulée), qui dit brasse dit Cercle des nageurs marseillais, dit Florent Manaudou, Alain Bernard et tous les autres. Bref, vous l’avez. Mais celui que vous n’avez pas, c’est Sauveur Christofini, la future pépite de la natation française. Bichonnés aux postillons de Philippe Lucas, ses 400 et 800 mètres épatent. Il n’a que 16 ans, adore l’OM et a surtout déjà mis des brassards pour apprendre à avoir la tête sous l’eau. Le candidat parfait pour aider les Phocéens à rester dans le grand bain.

→ Valentin Rongier

Il a l’avantage de connaître l’OM, d’en avoir été le capitaine, de savoir finir deuxième (ou huitième) de Ligue 1, de connaître Habib Beye. Allez hop, joker médical ?

→ Manuel Bompard

Ingénieur, froid, capable de tempérer les ardeurs de ses boss, Manuel Bompard a le profil parfait pour le poste. Au Five d’Aubervilliers, lors de ses séjours à Paris, il a montré ses qualités balle au pied, et qu’il avait à peu près le cardio de Pierre-Emile Højbjerg.

→ Ángeles Muñoz

La mairesse de Marbella a de l’expérience et un parcours qui pourrait plaire à Habib Beye. Comme l’ancien défenseur, elle a déjà fait un passage à la tête de sa ville dans les années 2000. Elle y est revenue en sauveuse ensuite, animée par la passion et un statut de millionnaire acquis entretemps. Des sources indiquent qu’elle a passé un entretien d’embauche pendant la semaine des Marseillais en Espagne, pendant que Facundo Medina et Leonardo Balerdi jouaient au Uno sur la plage. Son calme aurait impressionné, ainsi que ses nombreuses qualités comme l’engagement, le professionnalisme et l’attachement au maillot. Le communiqué est déjà prêt à être dégainé.

On connaît le nom de l’arbitre de l’Olympico