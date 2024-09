Le maire de Marseille se mêle de la polémique PSG-Pernod Ricard

Pas touche aux valeurs.

À la suite de la polémique du partenariat entre Pernod Ricard et le PSG, le maire de Marseille Benoît Payan a annoncé qu’il rencontrerait prochainement le PDG de l’entreprise d’alcool. Certains supporters marseillais ont vécu cette nouvelle comme une trahison et ont appelé au boycott de la marque.

Forcément, l’élu s’est mis du côté des fans, ses potentiels électeurs, assurant vouloir « demander des explications » à Alexandre Ricard, à la tête de la société familiale. « Ricard, la famille Ricard, le fondateur, sont des gens qui sont intrinsèquement liés à ce territoire, et je leur reposerai la question du lien qu’ils ont avec ce territoire », a-t-il précisé au micro de BFM TV. Il a également fait savoir qu’il « n’était pas content de voir ça, franchement on n’a pas bien compris. Il y a beaucoup de choses à lui dire, d’abord je vais lui demander comment et pourquoi on en arrive à aller soutenir le PSG. »

La récupération est magistrale.

