Nice prend l’OM dans ses serres

Après six victoires consécutives à l’extérieur, l’OM a chuté sur la pelouse de Nice (2-0). Un résultat logique qui resserre les positions dans la course au podium : le Gym grimpe à la quatrième place et ne compte plus que quatre points de retard sur les Marseillais.

Nice 2-0 Marseille

Buts : Guessand (7e), Cho (51e)

Le faux suspense n’aura même pas duré 24 heures. Le nul du PSG contre Reims avait ouvert une toute petite brèche dans la course au titre de champion de France samedi. L’OM a cependant éteint les espoirs des optimistes les plus extrêmes en se cassant les dents sur son voisin niçois (2-0). Les hommes de Roberto De Zerbi, pourtant si souvent brillants à l’extérieur, n’ont pas su briser le cadenas de l’Allianz Arena, où le Gym est toujours invaincu en championnat (six victoires, trois nuls). Pire, ils ont été dominés dans l’intensité et l’engagement par des Aiglons déterminés à redorer leur blason.

Guess who ?

Le onze de Franck Haise semblait bien plus convaincant sur le papier que celui qui s’était lamentablement vautré (encore une fois) contre Elfsborg jeudi. Les premières minutes l’ont confirmé. Conquérants, les Aiglons ont mis la défense adverse sous pression et obligé Quentin Merlin à un retour in extremis devant Evann Guessand (3e). L’arrière-garde olympienne n’a pas tenu bien longtemps : le pressing de Guessand sur Lilian Brassier, en grande difficulté, a porté ses fruits et l’attaquant niçois a remporté son face-à-face en piquant le ballon juste au-dessus de Geronimo Rulli (1-0, 7e). Un neuvième but en championnat, déjà, qui le situe juste derrière Mason Greenwood (12), Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Jonathan David (11). Sur un fil défensivement, l’OM a pu compter sur son capitaine Leonardo Balerdi pour couper le centre d’Ali Abdi alors que Mohamed-Ali Cho se voyait déjà mettre le ballon au fond (23e), et sur Rulli pour s’opposer à Jonathan Clauss (43e). Gaëtan Laborde s’est même permis de tenter un retourné, inspiré mais pas cadré (36e).

Marseille n’a pas su répondre dans l’engagement (60% de duels gagnés par Nice), et n’a pas pu compter sur un exploit individuel pour sortir la tête de l’eau. Mason Greenwood (15e) et Adrien Rabiot (18e) ont cadré, mais sans inquiéter Marcin Bulka. Pas plus de réussite sur les phases arrêtées, malgré une succession de trois corners qui a fait plus de mal à l’arcade de Balerdi, en sang, qu’à la défense azuréenne. Les gants de Bulka ont fini par se réchauffer devant Quentin Merlin et Valentin Rongier (40e), mais c’est le mauvais choix du latéral qui a surtout sauté aux yeux, puisque Greenwood réclamait la balle en position idéale.

Cho devant !

Spécialiste des remontées (10 points grattés en ayant concédé l’ouverture du score cette saison), l’OM s’est compliqué la tâche en craquant à nouveau, cette fois sur une action d’école : la passe de Guessand dans l’intervalle est arrivée à destination de Cho, et le numéro 25 a fait mouche d’un tir croisé terriblement efficace (2-0, 51e). Bulka a préservé ce précieux avantage en stoppant la reprise de Rabiot sur sa ligne (55e), histoire d’accentuer le doute dans les crânes marseillais. Une fois n’est pas coutume, pas d’éclair venu de Greenwood pour se sortir du bourbier. L’Anglais a réussi à se mettre en position de frappe sur son pied gauche, mais a envoyé le ballon au-dessus (59e) ou a été contré (69e). Les changements opérés par Roberto De Zerbi n’ont pas vraiment bouleversé le rapport de force, et il a même fallu la main ferme de Geronimo Rulli pour éviter la débâcle devant le poison Guessand (74e). Malgré les efforts de Balerdi, l’un des rares à donner satisfaction, le jour de son 26e anniversaire, l’OM accuse maintenant dix points de retard sur le PSG. Dans le rétro, en revanche, la menace se rapproche, puisque Monaco revient à trois longueurs, et Nice à quatre. Juste ce qu’il fallait pour épicer l’Olympico de dimanche prochain…

Nice (3-4-3) : Bulka – Youssouf, Dante, Bard – Clauss, Santamaria (Ndombele, 88e), Boudaoui, Abdi (Bombito, 67e) – Cho (Bouanani, 81e), Laborde (Louchet, 88e), Guessand. Entraîneur : Franck Haise.

Marseille (3-4-2-1) : Rulli – Murillo, Balerdi, Brassier (Lirola, 61e) – Henrique (Nadir, 75e), Rongier (Rowe, 61e), Højbjerg, Merlin – Greenwood, Rabiot – Maupay (Vaz, 61e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

