Ces phrases que l’on va entendre pendant le multiplex

Dernière journée oblige, l’intégralité des 18 matchs de C1 se disputera en même temps, ce mercredi à 21h. Pour les nostalgiques du multiplex de Ligue 1, ce sera l’occasion de se replonger dans une maxi foot party, puisque Canal+ sera aux manettes pour animer les festivités. On peut déjà préparer le pop-corn et la grille de bingo des phrases qu’on devrait entendre à coup sûr.

→ Alors qu’on aperçoit le prince William dans les tribunes de Villa Park, car on vous rappelle que le prince de Galles est en effet un grand fan d’Aston Villa.

→ Elle est vaillante, cette Atalanta, mais rien ne semble pouvoir empêcher le Barça d’aller chercher la première place. On sent que Hansi Flick a définitivement imprimé sa patte chez les Blaugrana.

→ Le Sparta Prague va jouer pour son honneur, mais pour Leverkusen, il y a une place à aller chercher dans les huit premiers.

→ C’est parti à Munich où le Bayern peut encore espérer accrocher une place de tête de série pour les barrages. Mais attention au Slovan Bratislava qui n’a sûrement pas envie de terminer avec un zéro pointé en compagnie des Young Boys.

→ BUUUUUUUT À ROUDOUROU ! Et c’est Pierre Lees-Melou qui ouvre la marque pour le Stade brestois ! La Bretagne exulte ! La France exulte ! Ils vont le faire !

→ Alors on attend que le brouillard provoqué par les fumigènes de nos amis ultras croates se dissipe, et l’arbitre pourra enfin siffler le coup d’envoi.

→ Comme dirait l’autre, c’est pas Gérone, c’est pas Valladolid.

→ C’est dur pour Akliouche. Lui qui marchait sur l’eau contre le Stade rennais semble avoir beaucoup plus de mal face à Alessandro Bastoni.

→ Ah y a pas à dire, c’est assez émouvant les retrouvailles de ces deux anciens du PSG qui poursuivent leur carrière avec leur club de cœur. Je veux bien entendu parler de Thiago Motta à la Juventus et d’Ángel Di María à Benfica.

→ Rendez-vous compte qu’il y a seulement deux ans, Anis Hadj Moussa était recalé du RC Lens et aujourd’hui, il joue en Ligue des champions avec Feyenoord après avoir rebondi en D2 belge. Il n’y a vraiment que dans le foot qu’on peut voir de belles histoires comme ça.

→ On sent que les troupes de Pep Guardiola n’y arrivent pas, c’est vraiment dur pour le coach catalan, mais de là à dire qu’il y a un lien avec le numéro spécial que So Foot s’apprête à lui consacrer, il n’y a qu’un pas qu’on ne franchira pas.

→ Alors qu’on entend le parcage anglais chanter You’ll Never Walk Alone, il n’y a pas à dire, ça fout les frissons à chaque… et buuuuuuut de Mohamed Salah !

→ OHHHHHHHHHHHHHHH C’EST REPARTIIIIIIIII, LE COUP D’ENVOI EST DONNÉ ET C’EST TOUT UN STADEEEEEE QUI S’EMBRASE, UN PEUPLE QUI ATTEND LA DÉLIVRANCEEEEEEEE, UN PAYS TOUT ENTIER QUI…. « Euh oui, merci Philippe Carayon, calmons-nous, ce n’est que le début de la seconde période et toujours 0-0 entre ces deux équipes. »

→ Une fois de plus, le Cholismo n’est pas mort, Éric.

→ Attention à Bologne, déjà éliminé, mais qui va jouer libéré après sa victoire contre Dortmund, mais pour ça, il faudra d’abord se défaire du nouveau cyborg, du nouveau Haaland, de la nouvelle pépite du football européen, je veux bien entendu parler , vous l’aurez compris, de Viktor Gyökeres, j’espère que je n’ai pas écorché son nom.

→ On vous rappelle que vous pouvez suivre le choc entre le Sturm Graz et le RB Leipzig en intégralité sur notre canal 15.

→ ET ENZO MILLOT QUI DOUBLE LA MISE POUR STUTTGART ! Avec la victoire qui se profile pour Manchester City face à Bruges, le PSG serait É-LI-MI-NÉ DE LA LIGUE DES CHAMPIONS !

→ Nous nous excusons auprès de nos amis helvètes à qui l’on ne pourra pas montrer le stade Wankdorf de Berne en raison d’un sponsor dont la diffusion est interdite en France. Sachez seulement qu’il y a 0-0 et que les supporters de l’Étoile rouge ont réalisé un craquage massif au coup d’envoi.

→ Score final : 6-1 pour le Real Madrid, la hiérarchie est finalement respectée, mais les Brestois n’ont pas à rougir de leur prestation.

