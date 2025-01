Lille s’éclate contre Feyenoord et s’offre le top 8 !

Lille 6-1 Feyenoord

Buts : Sarhaoui (4e), Trauner CSC (38e, 77e), Gomes (57e), David (74e), et Cabella (80e) pour les Dogues // Giménez (14e) pour Feyenoord

Ils sont incroyables, ces Lillois, et ils l’auront été quasiment tout le long de cette phase de poules de Ligue des champions. Loin, très loin de son entrée ratée contre le Sporting en septembre, le LOSC a bouclé cette première partie d’aventure en s’offrant un festin à la maison contre Feyenoord (6-1), confirmant que les deux défaites face à Liverpool et Strasbourg n’avaient pas eu d’impact sur leur forme et leur motivation. Les Dogues ont été exceptionnels, régalant un public aux anges et sans doute halluciné de voir leurs petits protégés se hisser dans le top 8 de cette C1, en se hissant à la 7e place devant Aston Villa, avec 16 points. Tout cela après avoir croisé la route des deux clubs de Madrid, de la Juventus et des Reds. Eh beh.

Feyenoord a perdu son buteur et son gardien

On s’est dit que les dieux du foot étaient de toute façon avec le LOSC, ou ceux de la poisse avec Feyenoord, en voyant les Néerlandais perdre deux hommes clés dans les deux surfaces dès la première période : le buteur Santiago Giménez, touché aux adducteurs et sorti vers la demi-heure, quelques minutes avant le gardien Justin Bijlow, mal retombé après un contact avec Bafodé Diakité. Ce n’était pas qu’une question de chance ou de malchance, les Dogues ayant affiché un beau visage, même sans Aissa Mandi et le capitaine Benjamin André, suspendus, ou encore Jonathan David, qui a commencé la partie sur le banc. L’absence du Canadien n’a pas empêché Osame Sahraoui de commencer très fort. Après avoir trop croisé sa première tentative, l’international marocain a fait mouche en sautant sur un service parfait de Rémy Cabella pour glisser son nouveau tir au ras du poteau (1-0, 4e). Les visiteurs ont rapidement cru revenir par Giménez, mais l’arbitre a sanctionné une faute sur Lucas Chevalier, sonné après un choc avec Antoni Milambo (9e). Il s’est bien remis pour briller devant Igor Paixão (13e), mais n’a pas pu empêcher l’égalisation de Giménez, cette fois, venu prolonger une tête de Gernot Trauner (1-1, 14e). Les Lillois ont traversé leur coup de mou sans plus de dégâts, profitant des pépins néerlandais pour s’installer dans le camp adverse et pousser pour reprendre l’avantage.

ÇA COMMENCE FORT POUR LE LOSC QUI MARQUE APRÈS 3 MINUTES DE JEU ! 🐶#LOSCFEY | #UCL pic.twitter.com/YYxDC4Bxs4 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 29, 2025

Mitchel Bakker a été particulièrement actif sur son côté gauche, multipliant les courses pour apporter du danger vers la surface de Feyenoord. Il a trouvé la tête de Cabella, trop décroisée (29e), puis il a combiné avec Sarhaoui, qui a poussé le malheureux Trauner à la faute et à marquer contre son camp (2-1, 38e). Franchement mérité, et ça aurait pu l’être un peu plus avec un autre but avant l’entracte, le LOSC finissant en faisant le siège devant le camp des Néerlandais, sans doute pas aidés par les sorties sur blessures et bien secoués par des Lillois déterminés. Il y avait quand même un sacré enjeu à la clé, donc les hommes en vert et blanc ont attaqué la seconde période assez fort, Bart Nieuwkoop ne cadrant pas pour remettre les deux équipes à égalité (47e). C’est après ce temps fort néerlandais que Lille a encore réussi à piquer, Bakker lançant Angel Gomes, dont la frappe a été déviée par Dávid Hancko au fond devant Timon Wellenreuther, médusé (3-1, 57e).

La folie lilloise

À peine un petit coup de chaud dans la surface de Chevalier, sans que cela ne perturbe une équipe lilloise parfaitement organisée et bientôt sur un nuage, alors même que les supporters commençaient à sortir leur calculette en tribunes pour savoir ce qui pourrait leur enlever leur place dans le top 8. En l’espace de six minutes, Pierre Mauroy a basculé dans la folie et Bruno Genesio a pu exulter, mais vraiment exulter, à trois reprises. Entré en jeu, Jonathan David s’est amusé dans une défense néerlandaise apathique (4-1, 74e), Haraldsson a poussé Trauner à inscrire un deuxième CSC (5-1, 77e) et l’intenable Sarhaoui s’est arraché pour envoyer un ballon dans la surface et permettre à Cabella de poser la cerise sur le gâteau lillois (6-1, 80e). Le pauvre Hancko a même trouvé le moyen de rater un immanquable, trouvant le poteau de Chevalier, avant d’être signalé en position de hors-jeu et de laisser une équipe, un public et toute une ville dans l’euphorie. Ils ont bien mérité une nuit de fête.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro, Gundmundsson – Bouaddi, Mukau – Cabella, Gomes (Haraldsson, 63e), Sarhaoui – Bayo (David, 63e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Feyenoord (4-3-3) : Bijlow (Wellenreuther, 36e) – Nieuwkoop (Mitchell, 63e), Trauner, Hancko, Smal – Beelen, Hwang (Zechiël, 46e), Milambo – Hadj Moussa, Giménez (Ueda, 28e), Paixão (Osman, 63e). Entraîneur : Brian Priske.

