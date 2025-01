Pas de supporters de Feyenoord à Lille pour la dernière journée de C1

Dans le port de Rotterdam, y a des fans en attente.

Coup dur pour les fans de Feyenoord. Alors que le club de Rotterdam devra jouer son dernier match de la phase de poules de la Ligue des champions le 29 janvier à Lille, les autorités locales françaises ont décidé de bannir les supporters néerlandais de l’événement selon un communiqué du club Feyenoord. L’annonce tombe après des semaines de discussions acharnées entre les clubs, les autorités locales et même l’UEFA.

2000 supporters en visio

Feyenoord avait pourtant tout prévu : un plan béton pour organiser le déplacement de 2 000 supporters, avec des garanties de sécurité et de logistique. Mais malgré les efforts déployés et les interventions de dernière minute pour débloquer la situation, la réponse est tombée ce mardi après-midi : c’est non. Les supporters du club ne mettront pas les pieds au stade Pierre-Mauroy. Feyenoord n’a pas caché sa déception face à cette décision qu’il juge injustifiée. La direction du club réfléchit désormais à ses options, mais une chose est sûre : l’ambiance à Lille ne sera pas la même sans les chants des fidèles du Kuip…

… ni la manie de ses ultras de tout retourner en ville.

