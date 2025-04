La drôle de défense de Gerard Piqué au tribunal

Négocier la King’s League est plus tranquille.

Le quotidien espagnol El Periódico a dévoilé des extraits audios de la comparution de Gerard Piqué face au tribunal de Madrid. L’Espagnol était entendu à la cour pour justifier de son rôle dans les négociations sur la délocalisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. En 2019, l’ancien défenseur pourrait avoir joué un rôle de négociateur pour que cette compétition se tienne au Moyen-Orient en échange de quatre millions d’euros annuels. Il est soupçonné d’avoir touché une commission pour l’organiser via sa société Kosmos.

« Dans n’importe quel autre pays du monde […], ils feraient une statue à votre effigie »

Le journal dévoile ce jeudi que Piqué, en pleurs, a évoqué les « dommages à sa réputation » causés par la comparution, lors de laquelle il a nié avoir fait office de facilitateur. « Je suis convaincu qu’on a apporté une valeur inestimable à la Fédération espagnole de football, le plus gros contrat de son histoire, s’est-il défendu, avant d’ajouter : « Je comprends parfaitement qu’en Espagne, les gens puissent voir la question saoudienne d’une manière ou d’une autre, et je ne veux pas m’étendre sur ce sujet. Dans n’importe quel autre pays du monde, je veux dire, et je ne veux pas recevoir de médaille, ils feraient une statue à votre effigie, mais c’est une contribution très précieuse. »

Au moins, il est sûr de lui.

L’OL arrache le nul in extremis contre Manchester United