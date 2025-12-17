S’abonner au mag
Enfin une victoire à fêter à l'Allianz Riviera !

Y a pas que le foot dans la vie, et heureusement pour les Niçois.

Le parcours de la 84e édition de Paris-Nice a été dévoilé ce mercredi. Si elle partira comme d’habitude des Yvelines le 8 mars, la prestigieuse course cycliste voit sa dernière étape exceptionnellement remodelée.

La Promenade réservée

La Promenade des Anglais, théâtre traditionnel de l’arrivée de la course, sera en effet réquisitionnée en raison des élections municipales, dont le premier tour se tient le même jour, le 15 mars. C’est donc à l’Allianz Riviera que les coureurs achèveront la Course au Soleil cette année.

Ce n’est pas la première fois que le vélo s’invite dans les stades de foot. Déjà en 2017, un Vélodrome remodelé pour l’occasion avait accueilli la 20e étape du Tour de France à Marseille. Deux ans plus tard, c’est à San Mamés, l’antre de l’Athletic Club, que le peloton de la Vuelta s’était élancé, à même la pelouse cette fois-ci.

En espérant une victoire d’un coureur Ineos, tant qu’à faire.

Le commentateur de l’OGC Nice a reçu pour consigne de « continuer à être libre »

CMF

