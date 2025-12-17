Les avocats de Kylian Mbappé réagissent à la condamnation du PSG

The sweet taste of victory.

Le PSG a été condamné mardi à verser près de 61 millions d’euros à son ancienne star Kylian Mbappé, par le conseil des prud’hommes. Une victoire pour l’attaquant du Real Madrid qui dénonçait des salaires, primes et congés impayés à la fin de son contrat en 2024 avec le club. « Il est très satisfait, très content que cette histoire se termine », a réagi sur FranceInfo Me Delphine Verheyden, l’avocate de l’attaquant, après le délibéré.

Il se réjouit « qu’enfin, il puisse toucher la rémunération qui lui est due pour le travail qu’il a accompli », ajoute-t-elle, rappelant que cette histoire a débuté il y a 18 mois. « La décision est là et elle est très claire. Je pense que le club ne va pas tergiverser et payer. Et je l’espère, ne pas faire appel. »

« Une armada de procédures »

Pour son autre avocat, Me Thomas Clay, interviewé sur RMC mardi, il était important de rappeler la longue route qu’a été ce procès, jugé « pas évident. Il a fallu déployer une armada de procédures pour contraindre le PSG qui avait une réalité parallèle, qui racontait un récit et un narratif assez bien reçu par les médias. »

Déjà condamné à deux reprises par les instances de la LFP, le club a repoussé autant que possible le paiement de l’indemnité à Kylian Mbappé. La raison ? « Ils n’ont pas accepté, pas supporté que leur joyau parte au Real Madrid. C’est tout, c’est simple. » Une question d’orgueil donc, pour l’actuel champion d’Europe qui s’était vu privé de sa pièce maîtresse en 2024.

Quant au montant demandé par l’attaquant, jugé trop gourmand par ses détracteurs, l’avocat riposte. « Il faut arrêter cette fiction de croire que le PSG a perdu de l’argent avec Kylian Mbappé. […] Ils ont gagné tellement, pendant des années, comme un employé et un employeur. Mais on ne peut pas dire que le PSG s’est fait flouer par Kylian Mbappé. Revenons à la réalité. »

Et au terrain, donc.

