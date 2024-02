Kylian Mbappé : L’heure de la révolution a sonné

En ce 1er septembre 2017, c’est un gamin de tout juste 18 ans qui débarque au Camp des Loges, un mois après le plus gros transfert de l’été et la venue de Neymar. La veille, Kylian Mbappé a inscrit son tout premier but en Bleu face aux Pays-Bas, et sa deuxième partie de saison folle avec Monaco a fait naître de grands espoirs concernant son avenir. Six ans et demi plus tard, le natif de Paris a bien grandi pour devenir le patron incontestable d’un club qui a entre-temps accueilli un certain Lionel Messi, entre autres. Surtout, après un mandat de sept ans (comme son numéro fétiche), l’aventure semble sur le point de se terminer, pour de bon cette fois-ci. Deux ans après un revirement inespéré et une nouvelle prolongation, Kylian Mbappé aurait cette fois-ci décidé de prendre son envol vers le Real Madrid, selon les informations du Parisien. Un départ certes programmé depuis longtemps, mais qui promet de bouleverser profondément le club de la capitale.

Attention aux turbulences

Beaucoup de choses vont désormais dépendre de l’annonce de l’attaquant, que l’on dit bien décidé à ne pas attendre la fin de saison pour faire connaître son choix. Avant l’affrontement avec la Real Sociedad ? Après, au risque de perturber encore plus la quête européenne des Rouge et Bleu en cas de qualification en quarts ? Quoi qu’il en soit, la fin de ce feuilleton long de plusieurs années, mais dont la fin était écrite dès le départ, ne sera que bienvenue pour tout le monde. « Je n’ai pas pris ma décision encore », assurait-il début janvier en zone mixte après la victoire lors du Trophée des champions face à Toulouse. Avant de tenter de dédramatiser la situation, sans grande réussite : « Ma situation aujourd’hui, personne n’en parle au sein du club. Ça n’intéresse pas grand monde. Ce qui intéresse, c’est que je puisse aider l’équipe à gagner des trophées. »

Voir le vice-capitaine une nouvelle fois célébré par tout le Parc des Princes à quelques minutes du dernier match de la saison à domicile contre Toulouse, le 11 mai prochain, est donc un scénario devenu presque un mirage pour les amoureux du PSG. « C’était fin mai en 2022 parce que je ne savais pas jusqu’à mai. Si je sais ce que je vais faire, je ne vais pas traîner, affirmait-il encore le mois dernier à propos de la gestion de cette situation délicate. Le plus important, ce sont les titres. On est vraiment déterminés, on a un groupe jeune qui veut gagner des trophées. L’équipe se tourne vers ça. »

Kylian MBAPPE of Paris SG looks dejected during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint-Germain Football and Stade Brestois 29 at Parc des Princes on January 28, 2024 in Paris, France. (Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport)

Les titres, justement, le meilleur buteur de l’histoire du club peut encore en ajouter trois à sa moisson entamée en 2017 sur la Côte d’Azur. Et en particulier le plus prestigieux d’entre eux, la Ligue des champions, dont il n’a pas vraiment permis au club de se rapprocher, avec jusqu’à présent une seule campagne de très haut vol sur le plan personnel une fois l’hiver venu, en 2021. Le défi semble presque impossible à relever au vu de la dynamique actuelle de l’équipe dirigée par Luis Enrique, mais nul doute que le garçon compte bien tout essayer une dernière fois, et ce, dès le 14 février face à la Real Sociedad. En espérant réaliser sa première prestation continentale aboutie depuis la victoire au Juventus Stadium en novembre 2022, après une phase de poules plutôt timide. Mais pour se donner une toute petite chance de voir Wembley début juin, il faudra que son départ soit parfaitement digéré à tous les niveaux du centre d’entraînement flambant neuf de Poissy.

QSI paré pour la phase 3 ?

Tout le Paris Saint-Germain, de la direction au sportif, serait bien inspiré de ne pas se mettre le feu en gérant au mieux la fin de saison à venir dans ce contexte particulier. Le discours en interne n’est plus à l’affolement affiché fin juillet dernier, quand le n°7 avait été mis à l’écart après avoir informé ses dirigeants qu’il ne lèverait pas l’option présente dans son contrat. Une situation finalement arrangée quand l’intéressé a renoncé à d’importantes primes. « De toute façon, avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et la sérénité du club pour les défis à venir », affirmait-il encore début janvier.

Il n’empêche, ce départ qui se profile est un véritable coup dur pour les Rouge et Bleu, à commencer par Nasser Al-Khelaïfi, qui affichait sa sérénité dans le dossier il y a encore quelques semaines dans les colonnes de L’Équipe. « Je suis confiant, car le meilleur endroit pour lui est Paris, comme joueur français, comme capitaine de l’équipe nationale, vice-capitaine du PSG, en étant là depuis sept ans. Il a l’ambition de faire de grandes choses avec Paris, énonçait alors le président, dont la relation avec Mbappé a toujours été à part depuis son arrivée. J’ai confiance en lui, à 200 %. C’est un bon garçon. Il m’a donné sa parole et c’est un homme de parole. Je crois en lui. […] J’ai un plan. Avec Kylian. »

Après plusieurs années désormais à ressasser au fil des entretiens son envie d’un effectif sans « stars » et dans lequel le collectif primerait sur tout, le patron se retrouve face à un immense défi. Après l’ère Zlatan Ibrahimović, après l’ère Neymar et Mbappé, place à la troisième phase du projet de QSI, que cette dernière ait été planifiée en amont ou non. Il reste quelques mois à ce PSG pour déterminer où il veut aller à partir de la saison prochaine. Certaines certitudes sont déjà présentes, de Luis Enrique, venu pour s’inscrire sur le long terme, à un roster largement rafraîchi l’été dernier. Reste à savoir quelle sera la nouvelle identité mise en place au pied de la tour Eiffel.

Kylian Mbappé aurait choisi le Real Madrid