Warren Zaïre-Emery : « On est champions ! »

Le même discours que son entraîneur, ou presque.

À la suite du nul arraché sur la pelouse du Havre à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, Warren Zaïre-Emery a fait comme Luis Enrique : indiquer que le titre de champion de France était déjà dans la poche, même s’il n’est pas officiel mathématiquement parlant (le Paris Saint-Germain compte douze points d’avance et une différence de buts bien supérieure à celle de l’ASM, à qui il reste quatre matchs à disputer).

« On a su décrocher le 3-3 et on va attendre tranquillement le match de Monaco, en espérant être champions le plus rapidement possible… Mais oui, je pense que l’on est champions. Je ne sais pas à quoi près, mais on est champions. Et on est très contents, parce que ça montre aussi la régularité que l’on a eue tout au long de la saison. Ce n’est pas quelque chose de facile, cela montre la bonne saison que l’on a faite », a donc indiqué le milieu de terrain, face à la presse.

Et si Monaco gagnait 30-0 ?