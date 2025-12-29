S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Toni Kroos donne ses favoris pour la Coupe du monde 2026 (sans l’Allemagne)

CMF
Toni Kroos donne ses favoris pour la Coupe du monde 2026 (sans l'Allemagne)

Le Kroos coup de gueule.

Retiré des terrains depuis 2024, Toni Kroos s’est entretenu avec l’ancien international brésilien Romário dans le cadre d’une émission créée par ce dernier.

La conversation entre les deux champions du monde a été l’occasion pour Kroos d’affirmer son opposition à l’élargissement du Mondial, qui passe de 32 à 48 équipes à partir de 2026 : « C’est très bien que de nombreux pays puissent participer, mais je reste contre. »

« Le niveau de la Coupe du monde est en baisse »

Pour l’ancien milieu du Real Madrid, un tournoi à 48 nuira d’abord à la qualité du tournoi : « Avec autant d’équipes, on va assister à beaucoup de rencontres déséquilibrées, avec des scores très élevés, et ce n’est pas le genre de matchs que les supporters veulent voir. Ce qui m’intéresse, ce sont des matchs de qualité, les matchs disputés. Je n’apprécie pas plus que ça les 5-0 ou les 6-0. »

Par ailleurs, Kroos craint que la démultiplication des matchs n’affecte la santé des joueurs : « Je sais que les joueurs arrivent fatigués au Mondial, et on leur impose plus de matchs encore. Le niveau de la Coupe du monde est en baisse », a poursuivi l’ex-international allemand.

L’Allemagne et le Brésil pas favoris selon Kroos

Au cours de l’interview, Kroos a également donné ses favoris pour la victoire finale en Amérique : « L’Espagne, le Portugal et la France sont les grands favoris. Le Maroc pourrait créer la surprise, ils ont beaucoup progressé techniquement ces dernières années. »

Et l’Allemagne dans tout ça ? « Elle est toujours là, mais je ne la vois pas dans les favoris. Je suis certain qu’elle ira en quarts ou en demi-finales, mais je crois qu’elle est tout de même à un niveau légèrement inférieur. » Quant au Brésil, Kroos ne le place pas non plus dans les favoris, au grand dam de Romário.

Mais ça, c’est avant le retour en fanfare de Neymar !

Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (10 à 6)

CMF

