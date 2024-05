Un géant du foot allemand et du Real Madrid annonce sa retraite

Ses passes lumineuses vont manquer au football.

Le Real Madrid a officiellement annoncé ce mardi une nouvelle qui va mettre la planète foot en émoi : Toni Kroos raccrochera les crampons à l’issue de l’Euro 2024. « Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Toni Kroos, un joueur qui fait déjà partie de l’histoire du Real Madrid et qui est l’une des grandes légendes de notre club et du football mondial », a écrit la Maison-Blanche dans son communiqué. Pour Florentino Pérez, « Toni Kroos est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du Real Madrid. Ce club est et sera toujours sa maison. »

Le milieu allemand de 34 ans aura marqué l’histoire de son sport en devenant une légende de la Mannschaft, avec qui il a remporté le Mondial 2014, ainsi que du Real Madrid, où il a garni son armoire à trophées de quatre Ligues des champions, quatre titres de champion d’Espagne, sans oublier la Coupe du Roi, les Supercoupes et les Coupes du monde des clubs. S’il a encore de la place chez lui, Kroos pourrait revenir avec un nouveau trophée le 1er juin prochain grâce à la finale de la C1 face à Dortmund.

Sans oublier l’Euro 2024, pour une dernière danse à la maison.