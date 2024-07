Côme est l’équipe la plus active du mercato

Fontaine de jouvence ou maison de retraite ?

Après l’arrivée de Pepe Reina, Côme poursuit ses emplettes et son mercato vintage en allant chercher Alberto Moreno, le latéral gauche de Villarreal âgé de 32 ans. Arrivé en fin de contrat du côté du vainqueur de la Ligue Europa 2021, l’ancien de Liverpool rejoint le promu coaché par Cesc Fàbregas pour un an (une année en option activable sous conditions).

Como 1907 is pleased to announce the signing of Alberto Moreno until June 2025 with automatic renewal for another season if certain conditions are met.

Read the official statement ➡️ https://t.co/uXDT3WYtqp pic.twitter.com/xck9kTqUqL

— Como1907 (@Como_1907) July 19, 2024