Un hors-jeu riquiqui permet à l’AC Milan de renverser Côme

AC Milan 2-1 Côme

Buts : Pulisic (53e) et Reijnders (75e) pour Milan // De Cunha (33e) pour Côme

Carton rouge : Alli (90e+1) pour Côme

Il y a des jours où il est plus difficile d’aimer la VAR que d’autres.

Auteur d’un match laborieux face à Côme ce samedi, l’AC Milan est parvenu à émerger en seconde période pour renverser la vapeur et s’assurer un succès à domicile (2-1). Les Rossoneri, déjà auteurs d’un renversement de situation face à Lecce la semaine dernière, se redonnent un peu d’air en Serie A et occupent la septième place du classement avec 47 points (à trois unités de Bologne, sixième). C’est un Frenchie encore trop méconnu du grand public qui a permis à Côme de prendre l’avantage, au bout d’une demi-heure de jeu : après une jolie combinaison, Lucas De Cunha a armé une frappe puissante aux 20 mètres qui est venue tromper Mike Maignan (0-1, 33e). Le Rennais de formation est même passé à deux doigts de faire le break en début de seconde période avec un nouveau pion à la suite d’une passe en profondeur, mais la VAR est intervenue pour signaler un hors-jeu d’un poil du bout de l’épaule.

Dele Alli exclu pour sa première

Puisque le football est un sport cruel, Milan – jusque-là dominé – a recollé instantanément au score grâce à Christian Pulisic (1-1, 53e). À un quart d’heure du terme, Tijjani Reijnders – lancé en profondeur par Tammy Abraham – a ensuite trompé Jean Butez d’une frappe croisée pour mettre les siens devant (2-1, 75e). Dans une bonne dynamique en fin de match, les Milanais ont même manqué de tuer leur adversaire avec une occasion XXL ratée par Reijnders. À la 81e minute de jeu, Dele Alli a enfin fait son entrée en jeu pour la première fois avec Côme, lui qui n’avait plus joué un match officiel depuis plus de deux ans… avant d’écoper d’un carton rouge dix minutes plus tard, pour un tacle non maîtrisé (90e+1). Solidaire, Cesc Fabrègas s’est également fait exclure du banc pour rejoindre l’Anglais au vestiaire.

Un come-back raté en bonne et due forme.

Voilà à quoi tient le but refusé de Da Cunha pour le 2-0 pour Côme face à Milan 👀 pic.twitter.com/sdL6gqzdI4 — Paul Vinay (@PauloVinay) March 15, 2025

