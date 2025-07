La Fédé italienne donne son feu vert pour un jouer un match de Serie A en Australie

Toujours plus loin.

Selon les informations de l’AFP, relayées par L’Équipe, la Fédération italienne a bel et bien validé la tenue du match de Serie A entre l’AC Milan et Côme en Australie. C’était dans les petits papiers il y a un mois, mais cela devient un peu plus concret : les deux équipes qui sont à quelques kilomètres l’une de l’autre s’affronteront à l’autre bout du monde. Et la planète dans tout ça ?

Pas officiel, mais presque

Le match, qui devait se jouer lors de la 24e journée, se tiendra en février en Océanie, le moment de l’année où il fait beau et chaud.

Dans un communiqué, la Fédération italienne a déclaré que « le conseil fédéral de la FIGC a rendu un avis positif à la requête de la Ligue italienne pour que le match AC Milan-Côme se dispute à Perth. Pour que cette délocalisation inédite d’une rencontre de Serie A soit validée, il faut désormais obtenir le feu vert formel de la Fédération australienne, de l’UEFA, de la Confédération asiatique de football et de la FIFA. »

Une aberration de plus, une !

