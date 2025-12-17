Safonov préféré à Chevalier pour PSG-Flamengo

Les surprises du chef.

La composition du PSG pour affronter Flamengo en finale de Coupe intercontinentale est tombée, et elle contient quelques surprises. Absent depuis deux semaines pour cause de blessure, Lucas Chevalier devait faire son grand retour ce mercredi.

Une quatrième titularisation d’affilée pour Safonov

Il assistera finalement à la rencontre depuis le banc de touche, puisque Matveï Safonov lui a été préféré par Luis Enrique. Le signe que la hiérarchie des gardiens est loin d’être clairement établie dans l’esprit de l’entraîneur parisien : le gardien russe enchaîne ainsi sa quatrième titularisation consécutive.

📄 Le onze parisien pour cette finale face à Flamengo ! #PSGFLA I #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/lY0hQb0mgw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 17, 2025

Choix fort de Luis Enrique toujours, Lee Kang-in est préféré à Bradley Barcola, peu à son avantage face à Bilbao en Ligue des champions mercredi dernier. Encore trop juste physiquement, Ousmane Dembélé démarre également sur le banc. Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia accompagneront donc Kang in-Lee en attaque.

Pour le reste, c’est du grand classique.

En direct : PSG - Flamengo (0-0)