  • Ligue 1
  • Lens

Florian Thauvin égale Zlatan Ibrahimovic

Florian Thauvin égale Zlatan Ibrahimovic

Auteur d’un doublé à Angers et de deux passes décisives contre Monaco, Florian Thauvin a été élu joueur du mois de novembre en Ligue 1 devant Mason Greenwood et Valentin Rongier. Il s’agit du deuxième trophée de la saison pour Flotov qui a déjà remporté celui de septembre. Il faut dire que l’international français rayonne depuis son retour dans l’hexagone à l’image du RC Lens, surprenant leader de Ligue 1 avant cette journée de championnat.

Zlatan Ibrahimovic égalé

C’est la cinquième fois de sa carrière que Florian Thauvin a été élu joueur du mois en Ligue 1 après mars 2017, novembre 2017, janvier 2018 et septembre 2025. C’est bien simple, personne ne fait mieux dans l’hexagone à part Kylian Mbappé (11 trophées). Avec 5 récompenses, Flotov est donc sur la deuxième marche du podium à égalité avec un certain Zlatan Ibrahimovic qu’il compte bien repousser sur la troisième place du podium avant d’aller chercher le record de Mbappé.

Ça tombe bien, il reste encore 6 trophées de joueur du mois à distribuer cette saison.

