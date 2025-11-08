Monaco ridiculisé par Lens

Vite mené au score, Monaco s’est fait humilier par Lens à domicile lors de la douzième journée de Ligue 1 avec trois buts encaissés rien qu’en première période. Réduite à dix après l’expulsion de Folarin Balogun, l’ASM a ensuite coulé devant des Sang et Or désormais deuxièmes du classement. Impuissant, Sébastien Pocognoli a du souci à se faire...

Monaco 1-4 Lens

Buts : Balogun (37e, SP) pour Monaco // Édouard (21e), Saïd (40e et 60e) et Sangaré (45e+3) pour Lens

Un nul, deux victoires pour autant de défaites et surtout neuf buts encaissés en seulement cinq matchs. Tel est le bilan, pas vraiment glorieux, de Monaco en championnat depuis l’arrivée de Sébastien Pocognoli à sa tête. Et ce, sans même avoir affronté des cadors. La rencontre à domicile contre Lens comptant pour la douzième journée de Ligue 1 faisait d’ailleurs figure de test pour le club de la Principauté, qui l’a complètement loupé : à la mi-temps, l’ASM avait déjà deux réalisations de retard et se trouvait en infériorité numérique. Les Sang et or, quant à eux, ont su saisir les opportunités pour s’offrir les trois points qui les mènent tout en haut du classement (deuxièmes à égalité de points avec l’Olympique de Marseille, le leader qui s’est facilement imposé contre le Stade brestois) alors que leurs victimes pourraient glisser dans le ventre mou.

Balogun buteur… mais expulsé

Comme si Lens souhaitait avertir son hôte, Monaco est vite pris à la gorge : malgré deux occasions locales préalables pour Folarin Balogun et Aleksandr Golovine, Odsonne Édouard catapulte une tête sur le poteau. La deuxième est la bonne pour l’ancien de Crystal Palace, puisque ce dernier ouvre finalement le score un peu plus tard en profitant d’une mauvaise relance de Thilo Kehrer, d’un bon travail de Florian Thauvin et d’un tir repoussé d’Adrien Thomasson.

Balogun égalise ensuite sur un penalty sanctionnant une faute de Mamadou Sangaré sur Maghnes Akliouche, mais l’arnaque ne prend pas longtemps : après un arrêt de Köhn devant Wesley Saïd, celui-ci redonne l’avantage aux siens d’une frappe puissante à la suite d’une passe décisive signée… Édouard. Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là pour l’ASM, qui voit Balogun être expulsé en raison d’une semelle sur le même Sangaré.

Sangaré fautif… mais décisif

Avant même la mi-temps, le mauvais rêve se transforme même en cauchemar côté monégasque : Sangaré, encore et toujours lui, enfonce le clou d’un exploit personnel. 1-3 à la pause, les locaux ne savent sans doute même plus où se trouve leur vestiaire dans lequel leur attaquant prend sa douche prématurément. Dans le second acte, ce n’est guère mieux : toujours aussi dangereux, Saïd travaille Köhn et oblige Caio Henrique à un tacle ultime… puis s’octroie un doublé, sur corner.

La défaite devient ainsi humiliation, et l’objectif est maintenant d’éviter une plus grosse raclée aux yeux des supporters de Monaco. Heureusement pour eux, Sangaré sort sur blessure et Mohammed Salisu sauve sur sa ligne. De là à espérer quelque chose… Personne n’y croit, Pocognoli pas davantage. L’entraîneur le sait, le chemin s’avère long et sinueux pour atteindre les objectifs fixés. Sauf que du temps, il n’en aura pas plus que les autres.

Monaco (4-3-3) : Köhn – Kehrer, Salisu, Henrique – Teze (Cabral, 61e), Coulibaly (Zakaria, 79e), Golovine (Michal, 46e), Ouattara – Akliouche (Fati, 73e), Biereth (Ilenikhena, 63e), Balogun. Entraîneur : Pocognoli.

Lens (3-4-3) : Risser – Gradit, Baidoo, Sarr – Aguilar (Bermont, 84e), Thomasson (Sotoca, 84e), Sangaré (Bulatovic, 63e), Udol – Thauvin, Edouard (Fofana, 72e), Saïd (Guilavogui, 72e). Entraîneur : Sage.

