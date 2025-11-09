Après le 4-1 concédé par Monaco, Thiago Scuro s’en prend à... l’arbitrage

Il fallait oser.

Tandis que Monaco s’est fait manger par Lens à domicile alors même que les deux équipes ne partagent ni les mêmes objectifs ni les mêmes budgets, son directeur sportif est monté au créneau pour remettre en cause… l’arbitrage, au lieu de ses joueurs. « Je ne sais pas si c’est un problème français, mais je sais que ce n’est pas bon et pas seulement pour Monaco, a en effet ciblé le directeur sportif du club de la Principauté, en zone mixte. Chaque week-end, il se passe des controverses concernant les décisions arbitrales en Ligue 1. Au lieu de parler des joueurs ou de matchs de qualité, nous parlons des arbitres : ce n’est jamais positif ! »

Le dirigeant a notamment bloqué sur l’expulsion de Folarin Balogun, rentré aux vestiaires avant même la fin de la première période pour une semelle. « Il est inacceptable qu’il y ait carton rouge, surtout quand on voit ses propres critères dans le jeu. D’autres actions similaires pendant le match n’ont rien donné, nous ne comprenons pas pourquoi la VAR n’est pas intervenue dans cette situation. Tant que nous ne discutons que des erreurs sur le terrain et non de l’organisation derrière les arbitres, c’est-à-dire qui les entraîne ou qui les guide, nous n’avancerons pas. »

Pas sûr que l’ASM avance très vite non plus, avec ce genre de discours.

C'est rouge pour Balogun 🟥 L'AS Monaco est en train de couler face au RC Lens !#ASMRCL pic.twitter.com/SxkA3T1Fem — L1+ (@ligue1plus) November 8, 2025

