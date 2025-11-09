S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J12
  • Monaco-Lens (1-4)

Après le 4-1 concédé par Monaco, Thiago Scuro s’en prend à... l’arbitrage

FC
Après le 4-1 concédé par Monaco, Thiago Scuro s’en prend à... l’arbitrage

Il fallait oser.

Tandis que Monaco s’est fait manger par Lens à domicile alors même que les deux équipes ne partagent ni les mêmes objectifs ni les mêmes budgets, son directeur sportif est monté au créneau pour remettre en cause… l’arbitrage, au lieu de ses joueurs. « Je ne sais pas si c’est un problème français, mais je sais que ce n’est pas bon et pas seulement pour Monaco, a en effet ciblé le directeur sportif du club de la Principauté, en zone mixte. Chaque week-end, il se passe des controverses concernant les décisions arbitrales en Ligue 1. Au lieu de parler des joueurs ou de matchs de qualité, nous parlons des arbitres : ce n’est jamais positif ! »

Le dirigeant a notamment bloqué sur l’expulsion de Folarin Balogun, rentré aux vestiaires avant même la fin de la première période pour une semelle. « Il est inacceptable qu’il y ait carton rouge, surtout quand on voit ses propres critères dans le jeu. D’autres actions similaires pendant le match n’ont rien donné, nous ne comprenons pas pourquoi la VAR n’est pas intervenue dans cette situation. Tant que nous ne discutons que des erreurs sur le terrain et non de l’organisation derrière les arbitres, c’est-à-dire qui les entraîne ou qui les guide, nous n’avancerons pas. »

Pas sûr que l’ASM avance très vite non plus, avec ce genre de discours.

Sébastien Pocognoli pointe les manques de Monaco

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Dans quel camp êtes-vous ?

Orelsan
Mbappé
Fin Dans 1j
134
122
30
Revivez Marseille-Brest (3-0)
Revivez Marseille-Brest (3-0)

Revivez Marseille-Brest (3-0)

Revivez Marseille-Brest (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!