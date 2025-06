Tout le monde veut prendre son gardien

Il n’est pas un jour sans qu’une nouvelle rumeur ne voie le jour concernant les gardiens qui évolueront en Ligue 1 la saison prochaine. La dernière en date ? Maxime Dupé, numéro 2 de Nice, pourrait rejoindre Metz, selon L’Équipe. Un nouveau nom qui vient s’ajouter à ceux de Régis Gurtner (cité au Havre), Yehvann Diouf (Lens), Alban Lafont (Paris FC), Mory Diaw (Le Havre également) ou encore le Belge Arnaud Bodart (Lille). Alors que l’été commence à peine, (très) rares sont les clubs de Ligue 1 qui connaissent avec certitude l’identité de leur futur dernier rempart. L’OM, Rennes, Nice, Nantes ou Auxerre ne semblent pas vraiment enclins à bouger. Mais pour presque tout le monde l’incertitude demeure, que ce soit dans l’espoir d’un renfort ou parce que le détenteur du poste pourrait aller voir ailleurs. Une situation loin d’être anodine, surtout à un poste aussi particulier.

Principe de réalité

Parmi les dix-huit clubs engagés en Ligue 1 la saison prochaine, nombreux sont ceux qui se retrouvent dans l’obligation d’anticiper un éventuel départ de leur portier dans les semaines à venir. Meilleur gardien du championnat, Lucas Chevalier devrait ainsi logiquement quitter Lille pour aller voir encore plus haut. Mais il n’est pas le seul. Guillaume Restes (Toulouse), Yahia Fofana (Angers), Marco Bizot (Brest) ou encore Yvon Mvogo (Lorient) sont autant de derniers remparts qui pourraient profiter du mercato pour mettre les voiles, obligeant leurs clubs respectifs à penser à la suite. De son côté, l’OL pourrait être contraint de capitaliser sur la valeur prise par Lucas Perri en fonction de la décision que prendra la DNCG à son encontre.

Dépossédé de Brice Samba au cœur d’un hiver déjà agité entre les bois, Lens n’est toujours pas parvenu à remplacer son international tricolore et reste donc actif. L’heureux élu des Sang et Or ne sera en tout cas pas Hervé Koffi, prêté à Angers… tandis que les vice-champions de France 2023 prospectent eux du côté de Reims, relégué en Ligue 2 et qui ne devrait pas pouvoir conserver Yehvann Diouf. De son côté, Strasbourg s’apprête à voir repartir l’excellent Đorđe Petrović, seulement prêté la saison passée par Chelsea.

À la recherche de la perle rare

Pour d’autres en revanche, le but de la quête consiste surtout à se renforcer. Si Philipp Köhn a assuré dans les colonnes de L’Équipe vouloir se battre pour sa place, Monaco serait ainsi actif pour s’offrir un gardien plus régulier que l’Allemand, pas toujours impérial cette saison. Le nom de Vanja Milinković-Savić, détenteur du record d’arrêts cette saison en Serie A avec le Torino, revient avec insistance. C’est également l’objectif du Havre ou de Metz donc. Mais également du Paris FC, dont les emplettes pour son grand retour en Ligue 1 sous l’égide de la famille Arnault seront scrutées de près, et qui pourrait tenter de s’offrir un garçon plus référencé qu’Obed Nkambadio.

Maxime DUPE of Nice during the French Cup match between Saint Brieuc and Nice at Stade Fred Aubert on February 5, 2025 in St Brieuc, France. (Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport) – Photo by Icon Sport

Le simple fait que même le PSG soit lui-même dans le flou malgré une deuxième partie de saison exceptionnelle de son propre gardien illustre l’indécision qui plane autour du poste aux quatre coins de l’Hexagone. Si la situation de Gianluigi Donnarumma tient surtout de la question contractuelle, elle n’en reste pas moins un exemple supplémentaire de l’été particulièrement chaud qui s’annonce dans les cages de Ligue 1. Que ce soit par contrainte financière, incapacité à conserver un portier devenu trop performant pour eux ou au contraire dans le but de se renforcer, la majorité des participants pourrait donc se pointer sur la ligne de départ avec un dernier rempart tout neuf au mois d’août. Le jeu des cages musicales ne fait que commencer dans les buts de notre championnat.

