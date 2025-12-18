S’abonner au mag
  • Coupe des Pays-Bas
  • 2e tour
  • Roda-Go Ahead Eagles (1-1, 2-4 TAB)

Go Ahead Eagles réalise huit changements lors d’un match de coupe

SF
Go Ahead Eagles réalise huit changements lors d’un match de coupe

Le football à huit vitesses.

Mercredi soir à Kerkrade, Go Ahead Eagles a visiblement décidé que cinq changements, c’était pour les esprits étriqués. En Coupe des Pays-Bas face à Roda JC, les Reuzendoder ont empilé huit remplacements légaux, transformant leur banc en distributeur automatique de joueurs.

Tout commence avec Jakob Breum, contraint de quitter le terrain dès la première période. Et ça se termine en prolongation, avec l’entrée de Julius Dirksen. Avec autant de sang neuf, la victoire semblait presque écrite… sauf qu’il a quand même fallu passer par la séance de tirs au but après un 1-1 bien accroché dans le temps réglementaire. Reste une question : comment est-ce possible ?

Une subtilité du règlement pour un record

Déjà, il y a les cinq changements « classiques », devenus la norme partout en Europe, même si Pep Guardiola, lui, semble encore bloqué à l’époque des trois. Ensuite, place au détail : en fin de match, Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles) et Koen Jansen (Roda) se percutent violemment à la tête. Go Ahead n’a alors plus de remplacements disponibles, mais une règle s’invite à la fête, le « changement blanc », réservé aux blessures crâniennes. Les deux équipes y ont droit, et subtilité délicieuse, chaque changement blanc offre aussi un remplacement supplémentaire à l’adversaire.

Ajoutez à cela le changement bonus autorisé en prolongation, et le calcul est bon : huit remplacements, légalement, un record tout simplement. L’entraîneur Melvin Boel avoue même avoir découvert cette règle l’an dernier lors d’un barrage avec le FC Dordrecht contre Willem II.

Comme quoi, « on aura besoin de tout le monde cette saison », parfois, ce n’est pas qu’une phrase de conférence de presse.

Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
100
9
11
Revivez PSG - Flamengo (1-1)
Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!