Go Ahead Eagles réalise huit changements lors d’un match de coupe

Le football à huit vitesses.

Mercredi soir à Kerkrade, Go Ahead Eagles a visiblement décidé que cinq changements, c’était pour les esprits étriqués. En Coupe des Pays-Bas face à Roda JC, les Reuzendoder ont empilé huit remplacements légaux, transformant leur banc en distributeur automatique de joueurs.

Tout commence avec Jakob Breum, contraint de quitter le terrain dès la première période. Et ça se termine en prolongation, avec l’entrée de Julius Dirksen. Avec autant de sang neuf, la victoire semblait presque écrite… sauf qu’il a quand même fallu passer par la séance de tirs au but après un 1-1 bien accroché dans le temps réglementaire. Reste une question : comment est-ce possible ?

Une subtilité du règlement pour un record

Déjà, il y a les cinq changements « classiques », devenus la norme partout en Europe, même si Pep Guardiola, lui, semble encore bloqué à l’époque des trois. Ensuite, place au détail : en fin de match, Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles) et Koen Jansen (Roda) se percutent violemment à la tête. Go Ahead n’a alors plus de remplacements disponibles, mais une règle s’invite à la fête, le « changement blanc », réservé aux blessures crâniennes. Les deux équipes y ont droit, et subtilité délicieuse, chaque changement blanc offre aussi un remplacement supplémentaire à l’adversaire.

Ajoutez à cela le changement bonus autorisé en prolongation, et le calcul est bon : huit remplacements, légalement, un record tout simplement. L’entraîneur Melvin Boel avoue même avoir découvert cette règle l’an dernier lors d’un barrage avec le FC Dordrecht contre Willem II.

Comme quoi, « on aura besoin de tout le monde cette saison », parfois, ce n’est pas qu’une phrase de conférence de presse.

