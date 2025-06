Wolsfburg a trouvé son nouveau coach

L’intérim est terminé.

Après avoir annoncé le licenciement de Ralph Hasenhüttll le 4 mai dernier, le VFL Wolfsburg avait offert les rênes de l’équipe première à Daniel Bauer, alors coach des U19, pour les deux derniers matchs de la saison. La période d’essai est terminée et ce dernier ne sera pas prolongé puisque le club allemand annonce, ce jeudi, l’arrivée de l’entraîneur néerlandais Paul Simonis, en provenance de Go Ahead Eagles. L’homme de 40 ans s’est engagé jusqu’en 2027.

Paul Simonis wird neuer VfL-Cheftrainer! Der Niederländer kommt von den Go Ahead Eagles Deventer und hat bei unseren Wölfen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben. Herzlich willkommen in Wolfsburg! 💚#VfLWolfsburg pic.twitter.com/uJgvlRhSO4 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 12, 2025

Mission reconstruction

Simonis sort d’une belle saison avec Go Ahead Eagles, remportant le premier trophée du club, une Coupe des Pays-Bas, depuis 92 ans. Dans un communiqué, la direction de Wolfsburg a annoncé qu’il travaillait « avec minutie dans tous les domaines ; il partage les mêmes idées et concepts, tant en matière de contenu que de structure, sur la manière dont nous souhaitons nous présenter sur le terrain à l’avenir et sur la manière dont nous souhaitons donner un nouvel élan au VfL Wolfsburg. »

La tâche du technicien ne sera pas simple, après une saison mitigée pour les Loups, 11es la saison passée et qui avaient connu une fin d’exercice très compliquée avec une seule victoire sur les dix dernières journées.

La mode des jeunes entraîneurs se poursuit en Bundesliga.

Une chaîne de télé serbe diffuse des images de PES au lieu du match contre Andorre