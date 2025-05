Wolfsburg se sépare de son entraîneur

Sacré ménage de printemps.

Les 0 victoires sur les huit derniers matchs auront eu raison de Ralph Hasenhüttl, entraîneur de Wolfsburg depuis le début de la saison actuelle. Passé par le RB Leipzig et Southampton, l’Autrichien n’a pas réussi à accrocher l’Europe. Actuellement 12es à deux journées de la fin, les Loups sont exactement à la même place que la saison dernière. Très apprécié des supporters, Ralph Hasenhüttl avait bien commencé la saison avant de voir son équipe s’écrouler à partir de mars. Pour la direction, il en est le responsable.

Le coach des U19 pour remplaçant

Dans le communiqué officiel, le club annonce que le remplaçant jusqu’à la fin de saison sera l’entraîneur des U19, Daniel Bauer. « Daniel est un joueur de notre équipe, il connaît très bien le VfL et a fait preuve de beaucoup de succès au sein du centre de formation. Nous avons encore des objectifs pour les deux derniers matchs et sommes convaincus que Daniel saura donner un nouvel élan à l’équipe grâce à sa passion et à son engagement », a souligné le directeur sportif Sebastian Schindzielorz.

Un Pierre Sage allemand en approche ?

