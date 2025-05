Dortmund colle une gifle à Wolfsbourg

Dortmund 4-0 Wolfsbourg

Buts : Guirassy (3e et 59e) et Adeyemi (69e et 73e) pour le BvB

Une histoire de doublés.

En pleine bourre ces dernières semaines, le Borussia Dortmund n’a fait qu’une bouchée de Wolfsbourg (4-0), ce samedi, au Westfalenstadion. Deux hommes sont sortis du lot : Serhou Guirassy et Karim Adeyemi, tous deux auteurs d’un doublé. Le Guinéen a frappé en premier en mystifiant Kamil Grabara après une jolie feinte (1-0, 3e), puis en reprenant un bon centre de Pascal Gross (2-0, 59e). Adeyemi a ensuite pris le relais, avec un slalom fantastique dans la défense adverse, avant de fusiller le gardien (3-0, 69e). Son deuxième pion est aussi un petit bonbon, avec une nouvelle séquence de dribbles courts, conclue par un tir croisé imparable (4-0, 73e). La remontada continue pour le BvB, qui se pose désormais en tant que quatrième du championnat et provisoirement qualifié pour la prochaine Ligue des champions, ce qui était loin d’être gagné il y a plusieurs semaines.

Fribourg peut tout de même repasser devant, ce dimanche, en cas de victoire contre Leverkusen.

Dortmund continue sa chute, Wolfsburg climatise Stuttgart