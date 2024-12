Dortmund rafale Wolfsbourg et repart

Wolfsbourg 1-3 Dortmund

Buts : Vavro (58e) pour Wolfsbourg // Malen (25e), Beier (28e) & Brandt (30e) pour Dortmund

Expulsion : Groß (62e) pour Dortmund

Cinq minutes.

C’est le temps qu’il a fallu au Borussia Dortmund, ce dimanche, pour marquer trois fois sur la pelouse de Wolfsbourg, et plier la rencontre dès la demi-heure de jeu. Avec une reprise de Donyell Malen sur corner au milieu de la mêlée (25e) et un poteau rentrant de Maximilian Beier sur une offrande de Julian Brandt (28e), qui a inscrit le troisième quelques instants plus tard d’une belle frappe croisée (30e). La réduction de l’écart de Denis Vavro, là aussi sur un coup de pied de coin (58e), et l’expulsion de après son tacle sur un Lukas Nmecha qui filait au but (62e) n’ont rien changé à l’issue de la partie (1-3).

Le Borussia retrouve une victoire qui le fuyait depuis quatre rencontres toutes compétitions confondues, et reste à hauteur de Mayence (5e).

Le Borussia Dortmund écrase Wolfsburg et suit le Bayern Munich