Le Borussia Dortmund rechute contre Stuttgart

Dortmund 1-2 Stuttgart

Buts : Brandt (81e) pour Dortmund // Anton (55e CSC) & Chabot (61e) pour Stuttgart

Expulsion : Ryerson (89e) pour Dortmund

Tout le monde a cru au nouveau souffle apporté par Niko Kovač, et puis…

Et puis, le tout frais entraîneur du Borussia Dortmund a finalement subi son première revers dès son premier match avec son nouveau club. Après une victoire encourageante à Heidenheim, son équipe a en effet retrouvé le goût de la défaite en s’inclinant à domicile devant Stuttgart (1-2). Les locaux n’ont pourtant pas réalisé une mauvaise première période, même si Emre Can a dû s’employer pour empêcher l’ouverture du score de Deniz Undav. Mais les visiteurs ont accéléré en deuxième et ont logiquement trouvé la faille, par deux fois, pour finalement s’imposer plutôt sereinement, leurs victimes terminant même à dix à la suite de l’expulsion de Julien Ryerson pour un coup de coude (89e).

L’équipe de Kovač et Guirassy ? Onzième…

La tentative de Chris Führich a d’abord été complètement déviée par Waldemar Anton, qui a malencontreusement marqué contre son camp (0-1, 55e). Et quelques minutes plus tard, Jeff Chabot a fait le break d’une volée gagnante sur un centre de Jamie Leweling (0-2, 61e). Suffisant pour récupérer les trois points, malgré le joli numéro de Jamie Gittens, qui n’est pas allé au bout, et la frappe de Julian Brandt, qui a en revanche, fait mouche sur la fin (1-2, 81e). Au classement, le VfB remonte provisoirement en quatrième position (en attendant le résultat de Leipzig), alors que son adversaire du jour pointe à une onzième place ridicule au vu de son statut.

Il fallait faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang au mercato d’hiver, c’est tout.

