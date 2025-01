Niko Kovač est le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund

Les plus beaux cheveux d’Allemagne peuvent être recoiffés.

Ce jeudi, le Borussia Dortmund a officialisé Niko Kovač comme nouvel entraîneur. Le technicien croate de 54 ans s’est engagé avec le club de la Ruhr jusqu’à l’été 2026. Il prendra ses fonctions ce dimanche, au lendemain du match de championnat à Heidenheim, et remplacera sur le banc Nuri Şahin, limogé la semaine dernière. Dans ses valises, Niko Kovač arrive à Dortmund avec deux entraîneurs adjoints, son frère Robert et Filip Tapalović. « Nous nous trouvons dans une situation sportive difficile et nous sommes sûrs d’avoir trouvé en Niko l’entraîneur capable de la maîtriser », a déclaré le club dans un communiqué.

Un ancien du Bayern

L’entraîneur connaît la Bundesliga par cœur, après des passages chez le rival du Bayern Munich, à l’Eintracht Francfort ou encore Wolfsburg. Une mission relevée l’attend dans cette équipe de Dortmund, engluée à la 11e place de Bundesliga après 19 journées.

Depuis le départ d’Edin Terzić cet été, le BvB va connaître son troisième entraîneur de la saison, en comptant l’intérimaire Mike Tullberg qui gère l’équipe depuis la semaine dernière.

