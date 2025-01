La recette de Mike Tullberg pour relancer Dortmund

Ne pas s’inventer une vie.

Mike Tullberg, coach intérimaire du Borussia Dortmund, a planté le décor avant le choc contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Pas de philosophie tiki-taka ou de révolution tactique au menu, mais un retour aux fondamentaux : « Nous ne sommes pas l’Ajax ou Barcelone. Nous sommes le Borussia Dortmund », a lâché le technicien dans des propos rapportés par Kicker, au cas où on n’aurait pas compris où il avait mis les pieds.

Un groupe qui ne prenait plus de plaisir

Arrivé en démineur pour gérer une situation explosive, Tullberg joue la carte de la sérénité. « Si les efforts de course et les duels sont au rendez-vous, il y a de grandes chances qu’on gagne », a-t-il ajouté. Un discours minimaliste, mais efficace, salué par le gardien Gregor Kobel : « Il a ramené de l’énergie et de la confiance à un groupe qui ne prenait plus de plaisir. »

Après un premier test encourageant contre le Werder Brême (2-2), le Danois espère surfer sur la forme positive afin de prolonger sa mission d’intérim. Un succès contre Donetsk pourrait l’installer encore un peu plus longtemps sur le banc, même si la direction du club scrute toujours le marché des entraîneurs.

Le souverain poncif, c’est lui.

