Xavi Simons et Loïs Openda enfoncent Dortmund avec Leipzig

RB Leipzig 2-0 Borussia Dortmund

Buts : Simons (18e) et Openda (48e)

Lille a bien été éliminé de Ligue des champions par une équipe du ventre mou de Bundesliga.

Le RB Leipzig s’est imposé ce samedi face au Borussia Dortmund (2-0), dans un match où il ne faisait pas bon perdre. Les deux clubs vivent en effet une saison délicate en championnat, et si les hommes de Marco Rose remontent à la cinquième place de Bundesliga à la suite de ce succès, le BvB reste de son côté embourbé à une triste onzième position. Xavi Simons a rapidement donné l’avantage à Leipzig, profitant d’un ballon repoussé par Gregor Kobel pour trouver les filets (1-0, 18e).

Deux barres en première, deux barres en seconde

Les Roten Bullen ont largement dominé leur adversaire lors du premier acte, trouvant deux fois la barre en plus du but, avant de planter au retour des vestiaires : esseulé au second poteau sur un corner, Loïs Openda a armé une superbe reprise de volée pour faire le break (2-0, 48e). Dortmund, au pied du mur, s’est finalement décidé à lancer son match en multipliant les occasions franches tout au long de la seconde période. Maximilian Beier et Karim Adeyemi ont ainsi tour à tour trouvé la barre transversale, tandis que Péter Gulácsi a sorti plusieurs parades décisives pour maintenir sa cage inviolée et ainsi assurer la victoire des siens.

Seule solution pour Dortmund pour jouer la C1 l’an prochain : gagner la C1.

