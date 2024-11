Le Celtic enfonce Leipzig, Dortmund vient à bout de Graz

Les ailes sont coupées

Battu pour la quatrième fois d’affilée à Glasgow, le RB Leipzig a peut-être dit adieu à une qualification pour la suite de la Ligue des champions, ce mardi soir. Les Allemands tenaient pourtant le bon bout grâce à Christoph Baumgartner, buteur sur corner (0-1, 23e). Mais ça, c’était avant de subir la fureur du Celtic Park. D’un doublé, Nicolas Kühn s’occupe de remettre les champions d’Écosse devant avant même la pause (1-1, 35e) puis (2-1, 45e+1). Le calvaire se poursuit après le repos pour des visiteurs trop passifs et punis par Reo Hatate, plus prompt que tout le monde après un ballon relâché par Péter Gulácsi (3-1, 72e). Treizième provisoire, ce Celtic peut croire en une qualification en barrages.

Dortmund sur le fil

Plus haut dans le classement, le Borussia Dortmund a dû batailler pour glaner une troisième victoire en quatre journées et conserver sa place dans le top 4. Largement dominateurs face à Sturm Graz, les Allemands s’en sont remis à un une-deux entre Donyell Malen et Serhou Guirassy pour forcer la décision dans les dernières minutes de la partie (1-0, 85e).

À deux doigts du seul 0-0 d’une soirée complètement folle.

Borussia Dortmund 1-0 Sturm Graz

But : Malen (85e)

Celtic 3-1 RB Leipzig

Buts : Kühn (35e et 45e+1) et Hatate (72e) pour le Celtic // Baumgartner (23e) pour le RBL

