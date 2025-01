Jota quitte déjà Rennes pour retrouver un ancien amour

Un coup pour rien.

Moins de six mois après son retour en Europe et son arrivée au Stade rennais après une pige en Arabie saoudite, Jota quitte déjà la capitale bretonne, sous les eaux depuis ce week-end à la suite d’inondations historiques. L’aventure du Portugais de 25 ans en Bretagne, elle, n’aura rien eu d’historique : 10 petites apparitions et un but marqué de l’entrejambe à Brest.

Très peu utilisé depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, qui ne comptait pas sur lui, Jota va cette fois tenter de se relancer à un endroit qu’il connaît par cœur et où il devrait recevoir pas mal d’amour : à Glasgow ! Un transfert sec pour le Celtic, qui devrait débourser entre huit et dix millions d’euros pour l’attaquant qui avait marqué les esprits au Celtic Park (28 buts et 26 passes décisives en 83 apparitions) entre 2021 et 2023.

✨✍️ #JotaAnnounced! #CelticFC is delighted to announce the signing of Jota from Stade Rennais FC - subject to international clearance ✍ Welcome home, Jota! 🇵🇹🍀#Jota2030 | CelticFC🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) January 27, 2025

Une belle occasion pour relancer ce tube.

<iframe loading="lazy" title="🤩 Ellie Dixon performs 'Jota on the Wing' at a packed Paradise!" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/VSn3VL_nM6s?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Une recrue japonaise au Stade rennais