Rennes arrache le nul contre Brest

Brest 1-1 Rennes

But : Del Castillo (54e sp) pour Brest // Jota (87e) pour Rennes

Le retour du roi.

Ironie du sort, c’est face à Rennes, club qu’il aurait du rejoindre l’hiver dernier, que Pierre Lees-Melou a connu sa première titularisation de la saison avec Brest, après avoir déjà joué une mi-temps lors du succès contre Le Havre. Malheureusement pour PLM, cette première n’a pas eu le même résultat puisque Brest a concédé le nul à Francis-Le Blé dans le Derby Breton (1-1).

Un penalty généreux

Éloigné des terrains depuis mai dernier, Pierre Lees-Melou a pourtant prouvé qu’il avait toujours sa hargne et sa puissance de frappe à l’image de sa praline des 25 mètres que Santamaria dévie une première fois avant que le cuir rebondisse sur le bras de Matusiwa. De quoi offrir un penalty plus que généreux à Brest et à Del Castillo qui ne tremble pas pour ouvrir le score face à son ancien club (1-0, 54e).

⚽️ #Ligue1McDonalds ✋ Matusiwa touche le ballon de la main dans la surface… ☄️ Romain Del Castillo punit le Stade Rennais et lance le derby ! #SB29SRFC pic.twitter.com/ylho6uLlEO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 19, 2024

Rennes pourra toujours critiqué cette décision arbitrale, il n’en reste pas moins que les hommes de Julien Stéphan n’avaient pas montré grand chose jusque-là dans un match qui aura longtemps eu la même saveur que le nul de la veille entre Monaco et Lille. Sans se montrer flamboyant, Brest pouvait toujours se targuer d’avoir la possession et la plus grosse occasion de la rencontre avec la frappe de Mahdi Camara qui s’écrase sur la transversale de Steve Mandanda (41e). Finalement, c’est après le but encaissé que Rennes va tout doucement se réveiller. Après avoir buté sur Bizot (72e), Arnaud Kalimuendo centre pour le Portugais Jota, tout juste entré en jeu, qui n’a plus qu’à pousser le cuir avec son entrejambe (1-1, 87e) pour permettre à Rennes d’arracher le match nul.

Devant sa télé, Martin Terrier, qui affronte Brest en Ligue des champions avec Leverkusen mercredi, a dû prendre des notes.

