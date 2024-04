Brest crucifie Rennes dans un derby dingue

Le Stade brestois s’est offert le Stade rennais dans un incroyable derby (4-5) grâce à un but à la dernière minute. Les Finistériens verront la Coupe d’Europe la saison prochaine, alors que cette perspective s’éloigne pour les Rouge et Noir.

Rennes 4–5 Brest

Buts : Kalimuendo (4e, 10e), Theate (68e) et Terrier (79e) pour le SRFC // Mounié (11e), Omari CSC (48e), Satriano (54e), Camara (66e) et Brassier (90e+7) pour les Ty Zef

Folie bretonne.

Dans un derby dingo et riche en rebondissements, le Stade brestois a mis fin à une série de 14 matchs sans succès contre le Stade rennais en retournant son voisin au Roazhon Park à la dernière minute pour retrouver sa place sur le podium (4-5). Les Rouge et Noir ont pourtant cru que ce dimanche après-midi serait joyeux après avoir vu Arnaud Kalimuendo frapper deux fois dans les dix premières minutes. Les supporters n’étaient pas tous installés quand l’attaquant, lancé par Azor Matusiwa, a fait mouche d’un beau tir croisé (0-1, 4e), avant de passer en mode renard pour pousser le ballon au fond à la suite d’une faute de main de Marco Bizot sur un enroulé de Désiré Doué (0-2, 10e).

Brest n’a pas eu le temps de cogiter : il lui a fallu quelques secondes pour revenir dans le coup, Steve Mounié dominant Warmed Omari dans les airs et s’y reprenant à deux fois pour tromper Steve Mandanda du genou après un arrêt du gardien rennais sur une tête piquée (1-2, 11e). Il y a alors eu des duels, de l’intensité et des centres brestois à gogo pour inquiéter la défense locale dans les airs. Des occasions pour les hommes de Julien Stéphan, aussi, Benjamin Bourigeaud manquant le cadre au bout d’un beau numéro et Martin Terrier trouvant les gants de Bizot sur une tête dos au but.

Brest à la folie

Le ciel est resté bleu, mais la pluie s’est invitée au retour des vestiaires, et Brest a rappelé pourquoi il était devant Rennes au classement. La bande d’Éric Roy a renversé la table et fait chavirer un parcage bien rempli, avec trois pions en moins de vingt minutes. Fidèle à ses lacunes, la défense rennaise s’est liquéfiée, à l’image d’Omari, qui a marqué contre son camp après un centre de Mahdi Camara, mal cadré (2-2, 48e). Panique à bord, même si Terrier a encore buté sur Bizot, avant de voir Martin Satriano donner l’avantage aux visiteurs d’un coup de tête de mule en reprenant un énième centre de Bradley Locko (2-3, 54e). Puis, Arthur Theate a lui aussi fauté, en repoussant un ballon vers Camara, qui a envoyé une volée pure entre les jambes de Mandanda, dépité (2-4, 66e).

Ce derby ne pouvait pas devenir tranquille et normal, l’international belge s’est chargé de le rappeler et de relancer le suspense en se rattrapant de son erreur. Theate ne s’est pas posé de questions au moment d’allumer un pétard splendide pour redonner espoir aux Rennais et à leur public deux minutes après ce qui ressemblait à un KO (3-4, 68e). L’égalisation inespérée est arrivée dix minutes plus tard, sur un coup franc légèrement excentré tiré par Bourigeaud et dévié au fond des filets par Terrier (4-4, 79e). Les Rennais ont poussé dans la foulée, mais Brest a eu plus de cœur dans une saison où tout semble sourire aux Ty Zef. C’est donc sur un coup franc bêtement concédé par Enzo Le Fée et botté par Mathias Pereira Lage que Lilian Brassier a crucifié son club formateur en plaçant une tête au second poteau (4-5, 90e+7).

Cette fois, c’est sûr : Brest jouera la Coupe d’Europe la saison prochaine.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – G. Doué, Omari, Theate, Belocian (Truffert, 59e) – Bourigeaud, Santamaria (Gouiri, 59e), Matusiwa (Le Fée, 74e), D. Doué – Terrier (Rieder, 86e), Kalimuendo. Entraîneur : Julien Stéphan.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko – Camara (Martin, 70e), Lees-Melou, Magnetti (Doumbia, 76e) – Del Castillo, Mounié, Satriano (Pereira Lage, 76e). Entraîneur : Éric Roy.