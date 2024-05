Les supporters d’Arsenal allument des feux d’artifice devant l’hôtel de Manchester City… où les joueurs ne séjournent pas

Un sacré pétard mouillé.

Une fois n’est pas coutume, les supporters d’Arsenal seront à fond derrière Tottenham ce mardi. Les Spurs reçoivent dans la soirée Manchester City et pourraient mettre les Gunners en très bonne position pour le titre en cas de victoire ou de match nul face aux Citizens. Et comme à la veille de certains matchs de Ligue des champions, les fans ont décidé d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour perturber l’adversaire : aux alentours de deux heures du matin, des feux d’artifice ont été allumés devant un hôtel londonien censé héberger les Skyblues à la veille du match, déclenchant même l’alarme incendie du bâtiment en pleine nuit.

Sauf qu’il y a un problème, et pas des moindres : d’après les informations de Metro, les joueurs de Pep Guardiola sont en fait restés à Manchester cette nuit et ne séjournaient donc pas dans l’hôtel chahuté. Les Mancuniens auraient été alertés du fait que l’emplacement de leur hôtel avait été révélé, et auraient ainsi pris la décision de faire le déplacement dans la capitale le jour du match pour éviter tout désagrément.

INSÓLITO: Adeptos do Arsenal lançaram fogo de artifício junto ao hotel para supostamente incomodar a equipa do Man City que joga esta terça contra os Spurs… mas os citizens só chegam hoje de manhã a Londres 😬 Correu mal o plano… pic.twitter.com/sfN1e1xEwh — Cabine Desportiva (@CabineSport) May 14, 2024

Nos pensées aux résidents de l’hôtel inutilement dérangés en pleine nuit.