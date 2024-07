L’UEFA donne son feu vert à Nice et Gérone

Affaire de famille.

L’UEFA a annoncé que les clubs détenus par les mêmes propriétaires pourront participer aux même compétitions européennes pour la saison 2024-2025. Cette décision concerne notamment l’OGC Nice et le Gérone. Le club français jouera en Ligue Europa aux côtés de Manchester United, les deux étant détenus par INEOS. Quant au club espagnol, il participera à la Ligue des Champions avec Manchester City, les deux clubs ayant pour propriétaire le City Group. Ces décisions ont été rendues possibles grâce à des modifications dans la gouvernance et le soutien financier des clubs concernés, limitant ainsi l’influence et le pouvoir de décision des investisseurs. Des changements qui garantissent le respect de la règle de propriété multi-clubs.

Toujours plus de libéralisme.

