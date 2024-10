En Premier League, les jeunes joueurs de plus en plus sujets aux blessures

La fleur de l’âge, qu’ils disaient.

Du fait de l’augmentation toujours plus conséquente des calendriers, les blessures dans le monde du football augmentent saison après saison. Selon une étude récente menée par Howden (groupe mondial d’assurances), les joueurs de Premier League de moins de 21 ans sont ceux qui souffrent le plus de blessures et sont aussi ceux qui passent le plus de temps en dehors des terrains.

En 2023-2024, les joueurs de moins de 21 ans de la Premier League ont passé en moyenne 43,92 jours à l’infirmerie, contre 26,5 en 2022-2023, soit une augmentation de 187% par rapport à la saison 2020-2021. Cette augmentation du nombre de blessures a aussi été remarquée en Serie A, Bundesliga, Liga et Ligue 1.

Les blessures au genou au premier plan

Le plus fréquent ? Les blessures au genou. Au cours des quatre dernières saisons, les joueurs de Premier League ont subi 297 blessures au genou. Seuls les joueurs de la Bundesliga vont au-delà (384). Tout cela a forcément d’énormes conséquences économiques pour les clubs. Les 915 blessures survenues au cours de la saison 2023-2024 en Premier League ont coûté aux clubs 318,8 millions d’euros, contre 288,55 millions d’euros lors de l’exercice précédent.

Dans un rapport de surveillance de la charge de travail des joueurs de 2024, la Fifpro affirme que 78% des entraîneurs et 72% des joueurs interrogés soutiennent la mise en œuvre d’une période de repos garantie dans le calendrier.

Ça ne ferait pas de mal pour mettre fin à l’overdose de football.

