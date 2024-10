La crise économique de la fédération belge touche de plein fouet les sélections jeunes

Il n’y a pas que sur le terrain que les Belges sont nuls.

La fédération belge traverse actuellement une période plus que compliquée à cause de gros soucis économiques. Un exemple qui illustre tout ça ? En 2023, l’URBSFA a perdu prés de 12 millions d’euros. Alors l’opération serrage de ceinture a été lancée, et elle n’est pas sans conséquences puisque ce sont les petits-jeunes qui trinquent. Dans les sélections jeunes, fini les entraîneurs principaux, et place aux entraîneurs à temps partiel, avec des fonctions combinées. Par exemple, Jonathan Alves, le coach des U19, est aussi l’entraîneur adjoint des U16.

La section U15 menacée

Les stages ne se déroulent plus à Tubize, le Clairefontaine du plat Pays, mais dans d’autres villes avec des équipements moindres. Bref, il n’y a pas de petites économies, et même les repas d’après-match ont été sucrés pour une grande majorité des petits Diables Rouges, rapporte Walfoot. L’option sandwich est même favorisée pour réduire les coûts. La section des moins de 15 ans a même failli être supprimée récemment, mais la fédération est revenue sur sa décision.

Une gestion digne d’un bon gros club amateur.

